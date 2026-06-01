Renuncia del titular del ENRGE y nueva fase en la regulación energética integrada

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) enfrenta una transición tras la dimisión de su presidente, Néstor Marcelo Lamboglia, lo que activa un proceso de selección para cubrir la vacante mientras su vicepresidente asume interinamente, en medio de un contexto de tensiones internas y un marco normativo que incluye control parlamentario.

El 1 de junio de 2026, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENRGE ) experimentó un cambio significativo en su liderazgo tras la renuncia de su titular, Néstor Marcelo Lamboglia , quien presentó su dimisión el lunes.

Como resultado, la vicepresidencia del organismo quedó a cargo de Vicente Serra, quien asumirá la presidencia interina hasta que se complete el proceso de selección para designar a un nuevo titular. Esta renuncia se produce casi un año después de la creación del ENRGE, un ente resultante de la fusión de dos organismos preexistentes: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La decisión de unificar ambos reguladores fue establecida por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 452/2025, publicado el 7 de julio de 2025. El decreto disponía la disolución de las dos entidades independientes y la creación de un único ente autárquico, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

El primer directorio del ENRGE fue designado de manera interina, con Lamboglia como presidente, en medio de un proceso que originalmente contemplaba un concurso público y un control parlamentario a través de una comisión bicameral. Sin embargo, la normativa establecía que el Poder Ejecutivo debía comunicar los fundamentos de cualquier designación o remoción a dicha comisión, la cual tendría un plazo de 30 días para emitir su opinión.

Aunque de forma oficial se indicó que la salida de Lamboglia se debía a motivos personales y que su gestión fue valorada positivamente, trascendió que existieron tensiones internas, específicamente con Marcelo Nachón, vocal del ENRGE y exinterventor del Enargas. Estas diferencias habrían precipitado la decisión final. Con la renuncia consumada, se abre ahora un nuevo período en el que el ejecutivo deberá iniciar el concurso para cubrir la vacante presidencial, mientras Serra asume la conducción temporal del organismo.

Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación energética integrada en el país, especialmente en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La unificación de los reguladores buscaba, en teoría, optimizar recursos y contar con una visión unificada de los mercados de gas y electricidad, pero los conflictos internos y la inestabilidad en la cabeza del ente podrían ralentizar la implementación de políticas regulatorias claves.

El ENRGE heredó las responsabilidades de sus predecesores, incluyendo la fijación de tarifas, el control de la calidad del servicio, la resolución de controversias y la promoción de la inversión en infraestructura energética. Su correcto funcionamiento es considerado estratégico para la seguridad energética nacional y para atraer inversiones en un sector que arrastra décadas de regulación fragmentada.

La designación del nuevo titular, tras el interinato de Serra, estará sujeta al proceso de selección convocado por la Secretaría de Energía y deberá superar el escrutinio de la comisión bicameral, lo que añade un factor de negociación política en un Congreso donde el oficialismo es minoría. Por lo tanto, la próxima designación no solo definirá la orientación técnica del regulador, sino que también probará la capacidad del gobierno para construir acuerdos con la oposición en materia energética.

Mientras tanto, las funciones cotidianas del ENRGE continuarán bajo la dirección interina, aunque con la incertidumbre propia de una transición no planificada. Los agentes del sector, desde generadores y distribuidores hasta grandes usuarios, estarán atentos a los nombramientos definitivos, pues de ellos dependerán las reglas de juego para los próximos años.

Así, la renuncia de Lamboglia marca un punto de inflexión en la corta historia del ENRGE, un organismo que nació con la ambición de simplificar la regulación energética y que ahora enfrenta su primer gran desafío de gobernanza interna





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