Renuncia de José García Hamilton: Juan Ignacio Stampalija asume como nuevo secretario Legal y Administrativo

El ministro de Economía Luis Caputo anunció la salida de García Hamilton por motivos personales y la llegada de Stampalija, un experimentado funcionario del área jurídica.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, informó la renuncia de José García Hamilton al cargo de secretario Legal y Administrativo de la cartera, quien dejará el puesto por motivos personales.

En su reemplazo, asumirá desde este jueves Juan Ignacio Stampalija, un funcionario con amplia trayectoria en el área jurídica del Estado. Caputo expresó su agradecimiento a García Hamilton mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, donde destacó su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión.

'Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión, lo que demuestra además su calidad humana. ¡Muchísimas gracias José!

', resaltó el ministro. Además, Caputo dio la bienvenida a Stampalija, a quien describió como un profesional que se destaca por toda su experiencia y capacidad profesional. Durante su gestión al frente de la Secretaría Legal y Administrativa, García Hamilton tuvo un papel clave en la defensa de los intereses del Estado argentino en el litigio por la expropiación de la petrolera YPF, que se dirimió en la Justicia de Estados Unidos.

En ese caso, trabajó en conjunto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el resto del equipo de la Procuración del Tesoro, liderado por Sebastián Amerio. Su labor fue fundamental para revertir un fallo adverso, logrando una sentencia favorable para el país.

Formado en la Universidad Austral, García Hamilton es además profesor de Derecho Internacional Privado en esa facultad, donde también coordina una Maestría en Derecho con orientación en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales, así como una Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales. Su salida deja un vacío que será cubierto por Stampalija, quien hasta el momento se desempeñaba como director nacional de Asuntos Legales y Administrativos en el mismo ministerio.

La renuncia de García Hamilton se produce en un contexto de cambios dentro del equipo del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo desde diciembre de 2023. Stampalija, abogado de formación, ha trabajado durante años en el sector público, especializándose en derecho administrativo y gestión de recursos legales.

Su nombramiento busca dar continuidad a las políticas implementadas por su antecesor, especialmente en lo que respecta a la defensa de los intereses fiscales y la resolución de conflictos judiciales de alto perfil. El ministerio no ha dado más detalles sobre los motivos personales que llevaron a García Hamilton a renunciar, pero fuentes cercanas indican que podría tratarse de un cambio en sus planes profesionales.

Stampalija asumirá con el desafío de mantener la eficiencia en la gestión de los asuntos legales de la cartera, que incluyen desde contratos internacionales hasta litigios por deuda soberana. La transición se espera que sea fluida, dado que Stampalija ya estaba familiarizado con la dinámica del área





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renuncia Ministerio De Economía José García Hamilton Juan Ignacio Stampalija YPF

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las mujeres de la Fórmula 1 conquistan la moda: de Maia Reficco a Alexandra LeclercKim Kardashian, en pareja con Lewis Hamilton, también se destaca con looks que combinan lujo y comodidad.

Read more »

Defensor renuncia en caso de la desaparición y muerte de Agostina Vega en CórdobaJorge Sánchez del Bianco renunció como defensor de Claudio Barrelier, el único detenido en el caso de la desaparición y muerte de Agostina Vega en Córdoba. La salida se produjo tras conocerse nuevos elementos de relevancia en el expediente y tras la modificación de puntos clave en la reciente declaración indagatoria del imputado.

Read more »

Luis Juez apuntó contra el fiscal del caso Agostina Vega y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de CórdobaEn medio de las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años, el senador nacional de la provincia de Córdoba tildó a los funcionarios de “partidarios e incompetentes”

Read more »

Caputo anunció la renuncia del secretario legal y administrativo de Economía y confirmó a su sucesorEl ministro de Economía señaló que José García Hamilton anticipó su salida hace más de un mes y, a partir de este lunes, lo reemplazará el actual subprocurador del Tesoro

Read more »