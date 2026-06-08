Renovación judicial: Comisión de Acuerdos analizará más de 70 nombramientos y proyectos polémicos

El Senado examina un extenso paquete de designaciones judiciales enviado por el Poder Ejecutivo, con candidatos que incluyen a la esposa de un periodista y a magistrados que superan la edad jubilatoria. La reunión de la Comisión de Acuerdos podría definir el futuro de estos pliegos y de proyectos clave como la ley de desalojo rápido.

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación tiene previsto recibir este martes a siete candidatos a ocupar importantes cargos judiciales, en un contexto de renovada negociación por una serie de nombramientos que han generado controversia.

Entre los postulantes se encuentra la esposa de un periodista, lo que ya ha despertado especulaciones sobre la possible intervención del presidente Javier Milei en el proceso, dado su historial de veto a candidaturas vinculadas a la prensa. Este grupo de candidatos forma parte de un extensive paquete de más de 70 pliegos enviados al Senado por el Poder Ejecutivo, avalados con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia.

Los pliegos comenzaron a ingresar a la Cámara alta a partir del 24 de abril, pero el resto no tiene una fecha de tratamiento definida, lo que genera incertidumbre. Entre los nombres se encuentran varios de los postulantes negociados con gobernadores y senadores por la Casa Rosada, distribuyéndose nombramientos de jueces federales, fiscales y defensores oficiales en distritos clave como Río Negro, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Gualeguaychú en Entre Ríos, Buenos Aires en sus partidos de San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Justo, y San Juan.

También se prevén designaciones para provincias como Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Rosario en Santa Fe, Catamarca y Comodoro Rivadavia en Chubut. Todo indica que una primera definición sobre estos pliegos podría conocerse precisamente este martes, cuando la jefa de la bancada libertaria en el Senado, quien impulsa la agenda del ejecutivo, se reúna con la Comisión de Acuerdos.

La idea del encuentro es armar una nueva hoja de ruta con los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado al Senado en el último tiempo. En esa lista se destacan dos iniciativas que, por diferentes razones y en distintos estados tramitarios, se encuentran demoradas: la ley de desalojo rápido, que busca endurecer mecanismos de desalojos para usurpaciones y relajar controles en la venta de tierras a extranjeros, y otro paquete de medidas.

No se descarta que estos proyectos, junto con otros remitidos por el Gobierno y ya aprobados en Diputados -como el de zonas frías y la denominada ley hojarasca-, entren en la discusión conjunta con los pliegos judiciales. La audiencia de este martes contará con la presencia de siete candidatos, casi todos para ocupar cargos en el fuero laboral.

Entre ellos se destacan Juan Carlos Pagotto, quien postula para vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y otra candidata -esposa de un periodista- que busca continuar como miembro de la Sala VIII de la misma cámara por cinco años más, a pesar de haber cumplido los 75 años, edad límite establecida por la Constitución para la jubilación obligatoria de magistrados. Las dudas giran en torno a su condición de esposa de un miembro de la prensa, lo que recuerda el veto presidencial aplicado previamente a otros aspirantes con vínculos periodísticos.

En el Senado no son pocos los que se preguntan si Milei le bajará el dedo a esta candidata por ese motivo. A la candidata se le cuestionan algunas decisiones judiciales, la más reciente de ellas haber ordenado el levantamiento de la medida cautelar planteada por la central obrera para evitar que se aplique la ley de reforma laboral.

En otro orden de temas que ocupan la agenda judicial y política, se informa que tras ser internado de urgencia, Lázaro Báez regresó a su celda en el penal de Ezeiza y recibió la visita del juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa por lavado de dinero conocida como la ruta del dinero K. Mientras tanto, en la trastienda política se revelan detalles sobre la despedida del músico Indio Solari, con un contacto previo entre el gobernador Axel Kicillof y el líder del PJ, Máximo Kirchner, la negativa del músico Sergio Milito a participar y la incomodidad delGovernment nacional ante estos movimientos





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