Renovación del Sapito: Club y entrenador avanzan en negociaciones para 2027

El club y el entrenador coinciden en continuar. Inician conversaciones para renovar el contrato hasta diciembre, pese a una décima tercera posición en la zona.

La dirigencia del club ha confirmado su firme intención de que el entrenador, conocido afectuosamente como el Sapito, permanezca al frente del primer equipo. Esta semana marcará el inicio de las conversaciones formales para avanzar con la renovación de su contrato, una medida que responde a la voluntad explícita de ambas partes para mantener la continuidad del proyecto deportivo.

Voluntad compartida y presupuesto clave

A pesar de que todavía no existe un acuerdo firmado oficialmente, existe una coincidencia notable que alimenta el optimismo en las oficinas y entre los simpatizantes. Tanto el entrenador como los dirigentes tienen clara la voluntad de continuar juntos, lo que sienta las bases para acercar posiciones y establecer los fundamentos de una posible renovación contractual en el corto plazo.

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Sin embargo, la negociación no será exenta de desafíos técnicos y económicos. El presupuesto se perfila como un punto clave en la discusión, dado que los directivos deben equilibrar las expectativas salariales con la realidad financiera del club. A pesar de este condicionante, el trabajo dentro de las instalaciones no se detiene, ya que la administración ya está dando forma al proyecto deportivo correspondiente al año 2027.

Delimitación del nuevo proyecto deportivo

Los directivos ya mantuvieron reuniones previas para empezar a delinear el nuevo proyecto, y ahora el foco se desplazará hacia la negociación con el entrenador. Si las conversaciones transitan por el camino esperado, se esperan novedades importantes sobre el futuro técnico del equipo. Esta estrategia busca asegurar que la visión de juego y la planificación a largo plazo permanezcan intactas bajo la misma dirección.

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La intención de los directivos es renovarle el contrato para garantizar la estabilidad, y estas primeras charlas son el primer paso concreto en esa dirección. El Sapito tiene contrato vigente hasta diciembre, por lo que el tiempo para cerrar un acuerdo es limitado pero manejable. La prioridad ahora es traducir esa voluntad mutua en un documento que beneficie a ambas partes y al club.

Impacto en el plantel y refuerzos

El entrenador también empieza a pensar en la renovación de su plantel, una tarea que se complica tras una campaña que dejó gusto a poco. La temporada finalizó en la décima tercera posición entre los 18 equipos de su zona, lejos de la pelea por el Reducido, aunque se consiguió asegurar la permanencia sin atravesar grandes sobresaltos. Esta posición influye directamente en la capacidad de inversión para los próximos meses.

Para el próximo campeonato se estiman entre nueve y diez bajas por lo menos, lo que obliga a una renovación masiva de la plantilla. Está previsto que varios juveniles comiencen a ganar espacio en el plantel profesional, aprovechando la cantera del club. La llegada de refuerzos externos estará directamente relacionada con la cantidad de salidas que se produzcan, ajustando la estrategia de mercado a la realidad de los egresos.

Siguientes pasos y licenciaturas

Por lo pronto, los futbolistas serán licenciados a partir de esta semana y seguirán desde afuera la definición de los dos ascensos a Primera División. Esta pausa temporal permite al cuerpo técnico y a la dirigencia trabajar sin la presión diaria de los entrenamientos, enfocándose en la estructura deportiva. En cambio, para el 2027 ya empezó a jugarse internamente, y la primera ficha que la dirigencia quiere mover es la del entrenador.