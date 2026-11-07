Renovación de Interlagos hasta 2035 abre puerta para F1 en Buenos Aires

La F1 confirma la permanencia de Brasil hasta 2035, un paso clave que facilita la logística y mejora las chances de retorno argentino en 2029 o 2030.

La Fórmula 1 ha asegurado la permanencia del Gran Premio de Brasil en el autódromo de Interlagos hasta, como mínimo, el año 2035. Esta renovación estratégica garantiza la continuidad de una sede histórica en Sudamérica y consolida a la región como un pilar fundamental para el futuro del campeonato mundial. La decisión no solo valida el valor comercial y deportivo del circuito paulista, sino que establece un marco estable para la planificación de las carreras en el continente.

Estabilidad logística y seguridad para la región

La categoría, que representa una renovación que asegura la continuidad de Interlagos, permite leer este anuncio también desde la perspectiva argentina. La permanencia de Brasil durante casi una década ofrece una certeza útil para la organización regional. Al tener asegurada una escala regional, se reduce la incertidumbre sobre la presencia del campeonato en Sudamérica. Esto crea un entorno predecible que facilita la gestión de recursos y la inversión en infraestructura local.

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La prensa fue citada este sábado a las 10.45 en la sala de la Fórmula 1, ubicada en el paddock de Interlagos. En esta reunión, se confirmó el compromiso de la organización de continuar con inversiones para mejorar las instalaciones del circuito. El beneficio para Argentina surge al analizar el mapa y la organización del calendario, ya que la cercanía geográfica favorece la planificación de los traslados de equipos, personal y materiales. Este aspecto logístico es decisivo al construir un calendario competitivo y eficiente.

Posiciones de los actores y gestión porteña

El comunicado oficial de la Fórmula 1 no anuncia una segunda carrera sudamericana ni vincula directamente la renovación brasileña con Buenos Aires. Sin embargo, tener una sede confirmada en la vecina país es una oportunidad lógica para explorar la integración de Buenos Aires en el calendario. La categoría admite una lectura donde la proximidad a Brasil puede ser ventajosa para disputar una carrera el fin de semana anterior o posterior a San Pablo. Esta flexibilidad temporal optimiza el uso de recursos y reduce costos operativos.

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Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, declaró que Brasil es una parte importante de la historia del deporte y de su futuro. Expresó su entusiasmo por la renovación que le da continuidad al proyecto en Interlagos. Brasil cuenta con una base de 75,8 millones de seguidores, lo que demuestra el enorme potencial de mercado. También creció la convocatoria en el autódromo, con un impacto económico informado para San Pablo de 2.300 millones de reales. Interlagos, con sus 4.309 metros y 15 curvas, conserva así un lugar que combina historia, convocatoria y negocio.

Impacto económico y proyección para Argentina

La renovación brasileña no significa que la continuidad de Interlagos garantice automáticamente el regreso argentino. Buenos Aires deberá resolver sus propias condiciones deportivas, comerciales y de infraestructura. Además, la ciudad debe conseguir espacio disponible entre las sedes del campeonato. No obstante, esta situación deja una certeza útil para los gestores locales. Contar con una fecha cercana a Brasil sería una alternativa lógica para presentar el proyecto porteño. La estabilidad regional eleva el valor estratégico de la oferta argentina.

La renovación de Interlagos llega mientras Buenos Aires avanza en las gestiones diplomáticas y técnicas. Este viernes, Jorge Macri se reunió en Interlagos con Stefano Domenicali para presentar los detalles del proyecto del Gran Premio. Los dirigentes porteños conversaron durante aproximadamente 40 minutos sobre las expectativas y los requerimientos de la Fórmula 1. Se mostraron muy satisfechos del encuentro, con una confianza renovada en que el regreso finalmente se concretará en el futuro cercano.

Plazos estimados y expectativas de retorno

Por ahora, las ventanas de tiempo que se manejan en las negociaciones son 2029 y 2030. Las autoridades argentinas buscan estar preparadas para aprovechar una oportunidad anterior si fuera necesario reemplazar alguna fecha del calendario. Todavía no hay un acuerdo firmado ni una fecha confirmada oficialmente. Sin embargo, la comitiva se llevó una impresión alentadora de la conversación y palabras que reforzaron su optimismo. Sienten que el regreso es posible y que el trabajo inicia a encontrar respuestas concretas por parte de la organización.

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Quizá los plazos resulten largos para los corazones ansiosos de los fanáticos argentinos. La última carrera en el país se disputó en 1998, haciendo de esta espera una de las más largas en la historia moderna. Aun así, en Buenos Aires confían en volver a recibir a la Fórmula 1. La presencia de figuras como Franco Colapinto y el interés creciente en la temporada 2024 demuestran el fervor local. La conexión con Interlagos se consolida como el puente más viable para el retorno de la máxima categoría del automovilismo a la capital argentina.