Renault mantiene líneas de crédito para vehículos en Argentina

La empresa confirma distintas líneas de crédito para sus modelos a través de su compañía financiera, Mobilize, y ofrece a los clientes unidades nuevas como el Alaskan, Master y Koleos.

Renault mantiene líneas de crédito para sus vehículos con el objetivo de contrarrestar la caída en las ventas de autos. La empresa confirma distintas líneas de crédito para sus modelos a través de su compañía financiera, Mobilize, y ofrece a los clientes unidades nuevas como el Alaskan, Master y Koleos.

Las tasas de interés para estas opciones son un tanto más elevadas, pero los montos ofrecidos son más abarcativos. En este contexto, el mercado automotor en Argentina sigue experimentando una desaceleración interanual, con una caída del 25,6% en las ventas de autos 0km en mayo y del 6,7% en las unidades patentadas en los primeros cinco meses de 2026.

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sebastián Beato, señaló que la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones, y que la carga impositiva, las tasas de financiación y los costos bancarios siguen siendo aspectos clave en la industria. En este escenario, las concesionarias continúan desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra.

El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, también se refirió a la situación, afirmando que cobrar tasas municipales para una empresa que exporta el 70% de lo que produce no tiene lógica





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renault Crédito Vehículos Argentina Mercado Automotor Asociación De Concesionarios De Automotores De La Sebastián Beato Ford Sudamérica Martín Galdeano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renault anuncia la sustitución de la Oroch por la nueva pick‑up NiagaraLa marca francesa cerrará la producción de la Oroch mientras prepara el lanzamiento de la Niagara, una pick‑up compacta fabricada en Córdoba que ofrecerá versiones 4x4, manuales y automáticas y sustituirá al modelo actual en Latinoamérica.

Read more »

Un tiroteo en Kansas pone en alerta a la Selección Argentina: hay 9 heridosMientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para el Mundial 2026, un violento episodio sacudió a la ciudad que hospeda a la Scaloneta.

Read more »

Subastan uno de los casinos más icónicos de la Costa argentina y hay un único oferenteEl edificio, que supo ser una joya en sus años de esplendor, lleva un largo tiempo en la ruina y buscará un nuevo destino a partir de los próximos días

Read more »

Mundial 2026: ¿la Selección Argentina puede enfrentarse a Tim Payne?Payne se convirtió en una figura de las redes sociales. Además, el seleccionado argentino pondrá primera en el certamen el martes 16 de junio.

Read more »