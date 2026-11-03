Renault Argentina presenta la Niagara: Precios, versiones y planes de financiamiento

Renault Argentina lanza la pickup compacta Niagara en Córdoba. Conoce los precios desde $45.7M, las cuatro versiones disponibles y los planes de financiamiento con tasa 0% en pesos.

Renault Argentina oficializó el lanzamiento de la Renault Niagara, una pick-up compacta diseñada para fusionar el confort y la tecnología de un SUV de segmento C con la robustez de una camioneta. El vehículo se produce en la histórica Fábrica Santa Isabel en Córdoba y ya cuenta con lista de precios y condiciones de compra para noviembre 2026.

Precios y Versiones Disponibles

La gama incluye cuatro variantes con rangos de precio definidos. La versión evolution+ MT inicia en $45.700.000 y la evolución+ AT se sitúa en $48.110.000. La versión intermedia iconic+ cuesta $52.730.000, mientras que la tracción integral outsider 4x4 alcanza los $59.990.000.

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Financiamiento Plan Rombo y Tasa Cero

El plan de suscripción Plan Rombo ofrece financiación con 75% financiado en 84 cuotas para la versión evolution+ MT. Durante el mes de lanzamiento, la adjudicación se asegura en la cuota 6 con integración del 35%, entregando la unidad anticipadamente. Por otro lado, Mbilize Financial Services ofrece tasas 0% con plazos de hasta 30 meses.

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Visión Estratégica y Red Nacional

Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, destacó la entrada en un segmento competitivo con propuestas diferenciadas. La ejecutiva enfatizó la conexión con distintos perfiles de clientes mediante más de 100 salones y 170 talleres oficiales en todo el territorio nacional.

Beneficios Adicionales y Cobertura

Los compradores que utilicen la financiación de Mbilize Financial Services reciben tres meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 2% bonificados por Zurich. Estas herramientas financieras buscan facilitar el acceso al vehículo 0KM con propuestas flexibles para el mercado argentino.