Renault Argentina se convierte en distribuidor oficial de vehículos de nuevas energías de Geely, reforzando la expansión tecnológica y comercial en el mercado argentino.

La firma Renault Argentina ha asumido el rol de distribuidor oficial para los vehículos de nuevas energías desarrollados por el gigante automotriz chino Geely en el mercado local. Este acuerdo estratégico oficializa una colaboración que busca potenciar la oferta de movilidad sostenible, combinando la extensa red de concesionarios y las capacidades operativas de Renault con la tecnología innovadora y los desarrollos en electrificación de Geely.

Detalles de la alianza comercial

La designación oficial de Renault permite que el conglomerado chino aproveche la infraestructura establecida y el conocimiento profundo del mercado argentino para acelerar la introducción de sus modelos híbridos y eléctricos. El objetivo central de esta cooperación es fortalecer las posiciones comerciales de ambas compañías en uno de los mercados automotrices más relevantes fuera de Europa para Renault Group.

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Mediante este mecanismo de distribución, los consumidores locales podrán acceder a una gama diversificada de vehículos desarrollados con los estándares internacionales más altos. La alianza sienta las bases para una integración profunda que no solo abarca la venta, sino también la experiencia postventa y el soporte técnico especializado para tecnologías avanzadas.

Posiciones de los ejecutivos líderes

Michael Gao, Director General de Geely Auto Sudamérica, declaró que Argentina representa un mercado estratégico con un importante potencial de crecimiento y una industria automotriz dinámica. Gao enfatizó que este acuerdo refleja la visión de crecimiento internacional de Geely basada en alianzas sólidas y de largo plazo para consolidar su presencia en el país.

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Por su parte, Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina, destacó que la firma del acuerdo reafirma la confianza mutua y la estrecha relación que ambas compañías han desarrollado a nivel global. Sibilla señaló que Renault Argentina cuenta con una sólida trayectoria comercial y operativa, mostrando entusiasmo por explorar nuevas oportunidades de crecimiento junto a Geely en este mercado.

Expansión tecnológica y cooperación regional

Esta alianza se enmarca en un contexto de cooperación más amplio que incluye operaciones en otras regiones, como la producción en la planta de Busan, Corea del Sur, utilizando la arquitectura modular compacta (CMA) desarrollada por el centro de I+D de Geely en Suecia. Además, la empresa conjunta Horse Powertrain Limited, con participación de Renault Group, Geely y Aramco, continúa desarrollando tecnologías de propulsión avanzadas.

En Brasil, la colaboración también se ha traducido en una inversión de 3.800 millones de reales (€616 millones) en el complejo industrial Ayrton Senna. Esta cifra está destinada a producir dos nuevos vehículos Geely a partir del segundo semestre de 2026, actualizar un modelo Renault existente y desarrollar una plataforma electrificada para un nuevo vehículo Renault previsto para 2027.

Impacto en el sector automotriz local

La llegada de las tecnologías de Geely a través de la red de Renault Argentina impulsará el segmento de vehículos de cero y bajas emisiones en el país. Esta iniciativa responde a la demanda creciente de soluciones de movilidad más sustentables, inteligentes y accesibles, contribuyendo al futuro del transporte sostenible en la región.

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El acuerdo reafirma el compromiso de ambas compañías con el desarrollo de alianzas estratégicas que impulsen su expansión internacional. Al unir la experiencia global de Geely Auto Group, con sede en Hangzhou, China, y la presencia comercial de Renault, se espera generar valor sostenible para los clientes y socios comerciales, elevando los estándares de calidad en la industria automotriz argentina.