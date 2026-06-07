Renault anuncia la sustitución de la Oroch por la nueva pick‑up Niagara

La marca francesa cerrará la producción de la Oroch mientras prepara el lanzamiento de la Niagara, una pick‑up compacta fabricada en Córdoba que ofrecerá versiones 4x4, manuales y automáticas y sustituirá al modelo actual en Latinoamérica.

Renault confirmó que la producción de su pick‑up compacta Oroch está entrando en la fase final, ya que será sustituida por la nueva Niagara una vez que esta sea lanzada al mercado latinoamericano.

En una entrevista para el podcast CBN Autoesporte, el presidente de Renault‑Geely Brasil explicó que la continuidad de la Oroch depende directamente del arranque de la Niagara, y que la compañía no mantendrá dos modelos similares en la misma categoría simultáneamente. Por ahora la Oroch seguirá fabricándose, pero su ciclo productivo concluirá cuando la nueva versión llegue a las concesionarias.

La camioneta se ha destacado por su espaciosa caja de carga, la capacidad para cinco ocupantes y la disponibilidad de versiones con tracción en las cuatro ruedas, lo que le ha permitido consolidarse como una opción popular entre los usuarios que requieren trabajo y confort en un solo vehículo. La Renault Niagara será ensamblada en la planta de Córdoba, la misma instalación donde actualmente se producen varios modelos de la marca.

Desde allí, el nuevo pick‑up será exportado a diferentes mercados de la región y su presentación oficial está programada para septiembre. La gama abarcará versiones con tracción delantera y 4x4, y ofrecerá tanto cajas manuales como automáticas para adaptarse a distintos perfiles de uso.

Entre las propuestas previstas se encuentra la versión "Outsider", una versión robusta con tracción integral, así como una versión de entrada con caja manual y tracción delantera, pensada para compradores que buscan una alternativa más económica sin sacrificar la versatilidad de una pick‑up. La decisión de retirar la Oroch del catálogo no responde únicamente a la necesidad de renovar la línea; también está vinculada a la reconfiguración de la planta brasileña de São José dos Pinhais, donde actualmente se fabrica la modelo.

Según fuentes de Autoesporte Brasil, parte de los recursos productivos de esa instalación se destinarán a la fabricación del nuevo vehículo eléctrico que nace de la alianza estratégica entre Renault y Geely en el país. Mientras tanto, la primera generación de la pick‑up derivada de la Duster sigue disponible en el mercado local, con una gama que parte de un motor de gasolina 1.6 de 114 cv y caja manual, y opciones superiores que incorporan un motor 1.3 turbo de 130 cv y 270 Nm de torque, combinados con cajas automáticas CVT o manuales de seis velocidades y sistema 4x4.

Los precios de la actual oferta oscilan entre 43.480.000 y 50.590.000 pesos, manteniéndose competitivos dentro del segmento de utilitarios de carga ligera





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