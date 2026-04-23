Renata, la cabra rescatada en Tucumán, un símbolo de esperanza tras las inundaciones

Un equipo de veterinarios y voluntarios rescató a Renata, una cabra que estaba enterrada hasta el cuello en medio de las devastadoras inundaciones en Tucumán. Su historia es un ejemplo de valentía y solidaridad en medio de la tragedia.

Las recientes inundaciones que asolaron la provincia de Tucumán han dejado una huella imborrable, sumiendo a la región en una crisis humanitaria y animal. Las intensas lluvias y el consiguiente temporal provocaron inundaciones generalizadas en hogares, deslizamientos de tierra, cortes de suministro eléctrico y la suspensión de clases, afectando a más de 15.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

La localidad de La Madrid fue particularmente golpeada, con sus habitantes enfrentando la devastación de ver sus vidas sumergidas bajo el agua. Sin embargo, en medio de este escenario desolador, emergieron actos de valentía y solidaridad que iluminaron la tragedia. La historia de Renata, una pequeña cabra rescatada por un equipo de veterinarios y voluntarios de la Fundación Planeta Vivo, es un testimonio conmovedor de la resiliencia y la compasión.

El equipo, liderado por Fernando Pieroni, emprendió un viaje de más de 1300 kilómetros desde Buenos Aires para llegar a las zonas más afectadas. Navegando en lancha a través de las aguas turbulentas, se adentraron hasta 30 kilómetros del campamento base, realizando múltiples viajes para alcanzar a los animales atrapados.

La veterinaria Mónica Pavón relata la dificultad de acceder a la zona, donde solo era posible llegar por agua o aire, gracias a la información proporcionada por un lugareño sobre animales con vida enterrados bajo el lodo. El panorama que encontraron fue desgarrador: animales hacinados en pequeñas islas, sin comida ni agua, muchos ya sin vida o atrapados en el barro, siendo presa de aves carroñeras.

La situación era aún más crítica que las inundaciones de 2017, con animales sufriendo infecciones, abortos espontáneos y lesiones graves. En medio de esta desolación, encontraron a Renata, una cabra de aproximadamente cuatro años, enterrada hasta el cuello y al borde de la muerte, junto a sus hermanas heridas. El equipo de rescate no dudó en actuar, desenterrándola y brindándole los primeros auxilios.

Nicolás, uno de los rescatistas, la transportó en sus hombros durante un kilómetro por el lodo, para luego trasladarla en lancha y camioneta hasta el campamento sanitario en La Madrid. En el campamento, un equipo de 50 veterinarios se organizó en turnos para atender a los animales que llegaban, clasificándolos según la gravedad de sus heridas y brindándoles atención personalizada.

Renata, con un cuadro severo de deshidratación, desnutrición y lesiones en sus extremidades, además de una preñez avanzada que terminó en la pérdida de sus crías, parecía no tener muchas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, su espíritu de lucha y su búsqueda de afecto cautivaron a todos. Para sorpresa de todos, Renata comenzó a mejorar, sentándose, comiendo y bebiendo por sí misma. Fernando Pieroni, al regresar al campamento, se sintió aliviado al verla en mejor estado.

Esa noche, observó algo especial en su mirada, una conexión que presagiaba un futuro mejor para esta pequeña cabra rescatada de las garras de la tragedia. La historia de Renata es un símbolo de esperanza y un recordatorio del poder de la solidaridad en tiempos de crisis





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