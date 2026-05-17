Remodelación total de una propiedad con arcadas, formas continuas y fuentes de luz originales

Una búsqueda incansable de cuatro meses llevó a los dueños de la casa al hallazgo de esta propiedad, con su propia estructura sagrada y una remodelación total. La remodelación buscaba renovar y dejar fluir la circulación de la casa, eliminando odios paredes y divisiones.

Divina proporción: recorrida a fondo por una remodelación total con arcadas, formas continuas y originales fuentes de luz Fueran cuatro meses de búsqueda con más de cincuenta visitas para encontrar esta propiedad, pero el hallazgo lo vale.

Los muros de carga se desmaterializaron en arcos que, además de fluidez, aportan formas de calidad sagrada: 'Nuestro templo personal', definen los dueños.removieron los tabiques originales para eliminar divisiones y revelar así la fluidez que hoy caracteriza la circulación de la casa.que los cautivaron inicialmente fueron restaurados para entrar en diálogo con la nueva configuración, llenos de la luz y la flexibilidad propias de un estilo de vida actual. No se trata solo de resolver, sino también de lograr que el espacio genere emociones, algo más allá de su función





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