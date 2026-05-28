Remisero que transportó a Agostina Vega revela detalles del viaje antes de su desaparición

El remisero que transportó a Agostina Vega hasta barrio Cofico relata los detalles del viaje, las sospechas que le generó la actitud de la menor y la reacción de la madre al conocer el destino.

Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega , de 14 años, hasta la vivienda de Claudio Barrelier en barrio Cofico, rompió el silencio y contó cómo fue el trayecto.

Según su relato, la menor se mostró tranquila durante el viaje, indicó que conocía al sospechoso y que él mismo se hizo cargo del pago del servicio. El testimonio de Ariel se ha convertido en una pieza clave para la investigación, ya que aportó detalles precisos sobre el encuentro entre la adolescente y Barrelier, quien es el principal acusado en el caso.

El viaje comenzó alrededor de las 22 horas del sábado, cuando Ariel recogió a Agostina en la puerta de su casa, ubicada en barrio Zumarán. La adolescente le indicó que debía dirigirse a Fragueiro y Campillo, una zona que el remisero conocía por concentrar hoteles alojamiento y hostales por hora.

"Me llamó la atención la dirección, porque es un lugar donde suelen ir parejas, no una chica de 14 años", recordó Ariel. Al notar la particularidad, decidió preguntarle algunos datos personales.

"Le pregunté la edad y me respondió que tenía 14, también me dijo que se llamaba Agostina. Lo hizo con un tono un poco prepotente, como queriendo cerrar el tema", agregó. Durante el trayecto, Ariel notó que la joven se mostraba contenta y conversadora. Habló sobre su familia y mencionó que iba a encontrarse con el novio de su mamá para darle una sorpresa.

Sin embargo, algo en su actitud le generó sospechas: "No me miraba a la cara, se sentó de costado en el asiento trasero y hablaba mirando hacia la ventana. Fue un detalle que me pareció raro", explicó. Al llegar al destino, Agostina no tenía suficiente dinero para pagar el viaje. El costo era de 11.300 pesos, pero ella solo llevaba 9.500.

Entonces, un hombre alto, de aproximadamente 1,80 metros y con capucha, se acercó al vehículo y entregó un billete de un dólar para completar el pago. Ariel nunca vio el rostro de esa persona, pero cree que era Barrelier. Ariel recién tomó conciencia de la gravedad de la situación al día siguiente, mientras veía el partido entre Belgrano y River Plate durante el entretiempo. Al revisar sus redes sociales, se topó con una publicación que indicaba que Agostina estaba desaparecida.

"Me llamó mucho la atención ver su cara en una alerta de desaparición. Inmediatamente traté de contactar a una vecina del barrio, pero no tuve respuesta. Luego logré hablar con la mamá de la chica, quien me dijo que desde el sábado a la noche no sabían nada de ella. Su voz denotaba mucha angustia", relató Ariel.

Cuando le contó a la madre que él la había llevado hasta Fragueiro y Campillo, ella respondió de manera inmediata: "Sí, ya sé quién es", dando a entender que conocía al sospechoso. Desde ese momento, Ariel se puso a disposición de la familia y de la Justicia para colaborar con la causa. Su testimonio permitió a los investigadores confirmar el paradero de la adolescente antes de su desaparición y establecer un vínculo directo con Barrelier.

El caso mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba, y las autoridades continúan buscando a Agostina con la esperanza de encontrarla con vida. Mientras tanto, el remisero aseguró que está dispuesto a declarar todo lo que sabe para ayudar a esclarecer los hechos





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agostina Vega Desaparecida Córdoba Remisero Barrelier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buscan desesperadamente a Agostina Vega, una joven de 14 años que desapareció en CórdobaAgostina Vega salió de la casa de su madre el sábado 23 de mayo y desde entonces no se sabe de su paradero. Qué se sabe de sus últimos movimientos.

Read more »

El último mensaje que envió Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en CórdobaLa joven habría comunicado a sus amigas que iba a reunirse con un hombre de 33 años que es conocido de la familia

Read more »

Qué se sabe de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscan en CórdobaSe activó la Alerta Sofía tras el reclamo de la familia; fue vista por última vez cuando se subió a un taxi; la Justicia realizó 19 allanamientos y detuvo a un sospechoso de 32 años

Read more »

Remisero relató cómo llevó a Agostina Vega y alertó a la familiaUn remisero contó que llevó a la adolescente de 14 años desde barrio Centro hasta el Empalme y que, al ver su imagen en redes, contactó a la familia, lo que permitió identificar al acusado.

Read more »