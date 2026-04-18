Reinvención Luminosa: Antigua Casa de los '30 se Transforma en un Hogar Moderno y Vibrante

Una casa de los años 30 en Melbourne fue radicalmente transformada por el arquitecto David Flack, inspirándose en la Maison de Verre. El proyecto introdujo una 'linterna' de bloques de vidrio para maximizar la luz natural, creando espacios versátiles, modernos y llenos de arte.

Una propiedad histórica, originaria de la década de 1930, ha sido sometida a una metamorfosis completa, emergiendo como un hogar que irradia luminosidad, modernidad y un carácter vibrante. El arquitecto David Flack fue el artífice de esta audaz transformación, encontrando una profunda fuente de inspiración en la legendaria Maison de Verre de Pierre Chareau. Ubicada en el distrito de South Yarra, en la ciudad australiana de Melbourne, esta residencia ha experimentado una reinvención radical.

Previamente, la distribución interna, caracterizada por una profusión de luz indirecta y una excesiva segmentación en habitaciones, había convertido la parte trasera de la casa en un auténtico laberinto, tal como lo detalla el portal AD. Para iniciar el proceso de renovación, el arquitecto optó por la demolición de las adiciones previas, sustituyéndolas por una innovadora estructura que él describe como una "linterna". Esta ampliación, construida con bloques de vidrio y de doble altura, está diseñada para captar la luz natural desde tres direcciones distintas, al mismo tiempo que reduce la huella construida en aproximadamente 30 metros cuadrados. Las distintivas paredes de pavés (bloques de vidrio translúcido) y los marcos de acero negro que encierran los ventanales se han convertido en la firma de esta nueva sección de la casa. Este espacio ampliado ahora alberga un salón de doble altura, la cocina y un comedor, áreas donde el arte y el diseño contemporáneo despliegan todo su esplendor. La influencia de Flack es inconfundible; su principal referente ha sido la Maison de Verre, concebida por Chareau y Bijvoet en París, un edificio emblemático del movimiento modernista y pionero en la adopción de bloques de vidrio como elemento arquitectónico. En el interior de la casa, la luz natural se erige como la protagonista indiscutible. Los bloques de vidrio y los perfiles de acero negro enmarcan y definen los diferentes espacios, mientras que los baños se visten con la opulencia del mármol y la elegancia del cristal. El color también desempeña un papel fundamental en la estética general; lacados en tonos vibrantes aportan vivacidad a las paredes, techos e incluso al frente de la barra de bar. La distribución original de la vivienda presentaba una configuración formal y rígida, poco afín al estilo de vida y las preferencias de la propietaria. En respuesta a esto, Flack la ha reconfigurado por completo, integrando una cuidada selección de muebles vintage, piezas contemporáneas y elementos diseñados a medida, resultando en ambientes funcionales y altamente versátiles. La biblioteca, pintada de un llamativo amarillo, ofrece la flexibilidad de ser utilizada como despacho, estudio o incluso como un espacio para celebraciones. La cocina, complementada con una isla de nogal, incorpora una mesa de desayuno con bancos, convirtiéndose en el lugar predilecto para las comidas familiares. Una de las solicitudes más importantes por parte de la dueña era disponer de superficies de pared adecuadas para exhibir su colección de arte contemporáneo. La riqueza cromática de las obras se ve realzada por detalles arquitectónicos como el triple borde de terrazo en la cocina y el salón, el mármol texturizado en la biblioteca y un audaz mirador que une la planta superior con la zona acristalada de la ampliación. Desde la escultura de un perro que vigila la entrada, posada sobre una alfombra de ónix y mármol, hasta la mesa del comedor situada bajo un techo de un profundo tono verde oscuro, cada estancia posee una identidad definida y un carácter único. El salón, con paredes revestidas de yeso veneciano y gigantescos ventanales, exhibe una ecléctica mezcla de sillones





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