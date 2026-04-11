Reino Unido suspende la devolución de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de EE. UU.

El Reino Unido ha suspendido su plan para devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, sede de la base militar de Diego García, debido a la falta de apoyo de Estados Unidos. La decisión pone de manifiesto la importancia estratégica de la base y el impacto de las relaciones entre ambas potencias en la descolonización.

LONDRES.- El Reino Unido ha anunciado este sábado la suspensión de su plan para devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio , sede de la estratégica base militar británico-estadounidense de Diego García , debido a la falta de “apoyo” por parte de Estados Unidos . La decisión marca un revés significativo en un proceso que se había iniciado con la intención de cumplir con las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y avanzar hacia la descolonización de la región.

El acuerdo propuesto, anunciado en mayo del año pasado, implicaba la transferencia de la soberanía a Mauricio, pero con la condición de que el Reino Unido mantuviera el control de la base de Diego García durante 99 años, con la posibilidad de extender ese plazo, a cambio de un acuerdo de alquiler. La importancia estratégica de Diego García, ubicada en el Océano Índico, ha cobrado mayor relevancia en el contexto de los conflictos en Medio Oriente, convirtiéndose en una de las dos bases que el Reino Unido permite a Estados Unidos utilizar para operaciones consideradas defensivas. El interés en la base se ha mantenido durante años debido a que es un activo militar clave para ambos países. Además, la base fue fundamental en las guerras de Irak y los bombardeos en Afganistán, lo que subraya su importancia en las operaciones militares de Estados Unidos. \La postura de Estados Unidos, inicialmente favorable al acuerdo, cambió drásticamente bajo la administración anterior, que calificó el acuerdo de “estupidez”, generando un nuevo punto de fricción entre las dos potencias. La decisión británica de suspender el proyecto refleja la necesidad de contar con el respaldo estadounidense para garantizar la viabilidad y seguridad a largo plazo de la base. Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que la prioridad es la seguridad operativa de Diego García, y que las conversaciones con Washington y Mauricio continuarán. Previamente al anuncio, la BBC, citando fuentes gubernamentales, indicó que el tiempo para la aprobación del acuerdo de mayo de 2025 se había agotado, lo que anticipaba la suspensión. La respuesta de Mauricio no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores, Dhananjay Ramful, aseguró que su gobierno no escatimará esfuerzos para recuperar el archipiélago, utilizando todos los medios diplomáticos y legales disponibles. Mauricio considera el asunto como una cuestión de justicia y un paso necesario para completar el proceso de descolonización en la región. El acuerdo de 1965, en el que Londres adquirió las islas Chagos de las instituciones semiautónomas de Mauricio, y la expulsión de sus habitantes entre 1968 y 1973, son puntos clave en la disputa. La base militar, arrendada a Estados Unidos desde 1966, ha sido objeto de controversia por su uso en operaciones militares y, en el pasado, por su involucramiento en vuelos clandestinos. \La historia del archipiélago de Chagos está marcada por la expulsión de sus habitantes, la disputa sobre su soberanía y la importancia estratégica de la base militar de Diego García. La ONG Human Rights Watch acusó a Reino Unido y Estados Unidos de crímenes contra la humanidad por el desplazamiento de la población indígena, una acusación que Londres rechaza, aunque los afectados buscan justicia. La base de Diego García, descrita por Estados Unidos como “una plataforma prácticamente indispensable” para operaciones de seguridad, ha sido utilizada en conflictos desde Vietnam hasta las recientes operaciones en Yemen. Con aproximadamente 2.500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, la base juega un papel crucial en la proyección de poder militar estadounidense en el Medio Oriente, Asia del Sur y África Oriental. El despliegue de bombarderos B-2 Spirit con capacidad nuclear el año pasado, en medio de los ataques aéreos contra los hutíes de Yemen, evidencia la importancia estratégica de la base en el contexto de los conflictos actuales y los intereses de Estados Unidos en la región





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