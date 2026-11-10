Reino Unido impulsa centros de datos estratégicos para IA con condiciones estrictas

El gobierno británico presenta una política nacional para acelerar la construcción de centros de datos esenciales para la inteligencia artificial, vinculando el apoyo estatal a compromisos de sostenibilidad y seguridad.

El Reino Unido ha iniciado un cambio estructural en su regulación tecnológica al presentar un proyecto que integra los centros de datos dentro de la categoría de infraestructura crítica. Este movimiento responde a la necesidad de gestionar la expansión masiva de la inteligencia artificial, reconociendo que estas instalaciones ya no son componentes invisibles de la economía digital, sino activos estratégicos con demandas significativas de energía eléctrica y recursos hídricos.

Nuevo marco regulatorio para infraestructura

La iniciativa del Gobierno Británico busca acelerar la construcción de instalaciones consideradas estratégicas mediante un esquema combinado que incluye tres instrumentos principales: un nuevo marco nacional de planificación, un acuerdo de compromisos voluntarios y un proyecto legislativo específico. El borrador de la futura Política Nacional para Centros de Datos fue publicado el 28 de octubre y se actualizó el 3 de noviembre, manteniendo la consulta pública abierta hasta el 8 de enero de 2027.

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Este proceso permite a los desarrolladores solicitar que sus proyectos sean evaluados bajo el régimen de obras de infraestructura nacionalmente significativa. En lugar de depender exclusivamente de los procedimientos municipales, las iniciativas serían examinadas por la Inspección de Planificación y sujetas a una decisión final del secretario de Estado, lo que centraliza el control sobre estos desarrollos de alto impacto.

Umbral de 100 megavatios y excepciones

Las autoridades analizan utilizar como referencia una carga informática nominal de 100 megavatios para definir la escala de estos proyectos. Esta cifra es indicativa y está actualmente bajo consulta, sin representar un límite automático ni una obligación vigente. Las preguntas dirigidas a empresas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias buscan determinar si este umbral resulta adecuado para dimensionar el desafío energético y logístico asociado.

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Un centro de datos con esta capacidad puede generar una demanda eléctrica comparable con la de una ciudad entera. La carga suele ser continua, ya que los servidores funcionan las 24 horas y requieren sistemas de refrigeración, respaldo y seguridad capaces de operar sin interrupciones. El borrador establece una presunción favorable al desarrollo, aunque contempla excepciones ante riesgos inaceptables para la salud, la defensa o hábitats irremplazables.

Acuerdo de responsabilidades estatales

El Data Centre Covenant complementa el marco regulatorio ofreciendo facilitar la planificación y las conexiones eléctricas para las instalaciones seleccionadas. El Ejecutivo creará un centro de coordinación ministerial encargado de evaluar qué proyectos pueden recibir apoyo estatal. Para las iniciativas aprobadas, el Estado podrá reservar capacidad eléctrica futura, reasignar conexiones liberadas y ayudar a reducir los tiempos administrativos asociados a la instalación.

Esta propuesta funciona como un contrato implícito entre el Estado y los inversores privados. El gobierno ofrece certidumbre jurídica y velocidad en los trámites, pero espera que las empresas demuestren que sus instalaciones fortalecerán la soberanía tecnológica británica, protegerán a los consumidores y generarán empleo local. Una parte importante de estos compromisos sigue siendo voluntaria, marcando la dirección hacia la cual Londres pretende ordenar el crecimiento del sector sin imponer una regulación única rígida.

Desafíos energéticos y financieros

Los centros de datos instalados en el Reino Unido consumen actualmente alrededor de 2 gigavatios de electricidad, según una declaración ministerial presentada ante el Parlamento. El gobierno reconoce que esta cifra puede aumentar considerablemente debido a la expansión de la inteligencia artificial. Se advierte que una demanda concentrada geográficamente y sostenida durante todo el día requerirá nuevas centrales, líneas eléctricas y obras de distribución adicionales.

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El problema político pendiente consiste en determinar quién financiará esas ampliaciones de infraestructura energética. Londres quiere más capacidad informática para impulsar la tecnología, pero no pretende que los costos recaigan automáticamente sobre los usuarios de electricidad, los sistemas de agua o las autoridades locales. La búsqueda de equilibrio entre el avance tecnológico y la sostenibilidad ambiental define la estrategia actual del país.