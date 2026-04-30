Regreso histórico: La nutria gigante vuelve a la vida silvestre en Argentina después de 40 años

Rewilding Argentina reintroduce con éxito una familia de nutrias gigantes en el Gran Parque Iberá, marcando un hito en la conservación de la biodiversidad del país. La especie, considerada en peligro de extinción, había desaparecido de Argentina hace casi cuatro décadas.

Un hito histórico ha sido alcanzado en Argentina gracias al incansable trabajo de Rewilding Argentina , una organización dedicada a la restauración de ecosistemas naturales a través de la colaboración entre conservacionistas y activistas.

Después de casi cuarenta años sin avistamientos confirmados, un mamífero crucial para la salud de los humedales del noreste argentino ha sido reintroducido con éxito en su hábitat natural. Este logro trascendental se concretó con la liberación de una familia compuesta por cuatro individuos en el majestuoso Gran Parque Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes.

La especie que ha recuperado su lugar en los Esteros del Iberá es la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), un símbolo de la biodiversidad argentina que había desaparecido del país hace casi cuatro décadas. Clasificada como en peligro de extinción a nivel global, su regreso representa un paso fundamental en los esfuerzos de conservación de la riqueza natural del país.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, explicó que, aunque la nutria gigante fue una vez común en toda la cuenca del río Paraná, los últimos grupos familiares documentados en Argentina datan de 1986. Subrayó la importancia ecológica de este depredador acuático, destacando que su dieta, compuesta casi exclusivamente por peces, contribuye significativamente a mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

La reintroducción de la nutria gigante es el resultado de un ambicioso proyecto iniciado en 2017, que requirió años de investigación científica rigurosa y una valiosa cooperación internacional. La familia liberada está integrada por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su compañero Coco, originario de Dinamarca, y dos crías nacidas en 2024 dentro del propio Parque Iberá.

Antes de su liberación, todos los ejemplares fueron sometidos a un proceso de adaptación al entorno, entrenamiento en técnicas de caza y un monitoreo exhaustivo para asegurar su bienestar y capacidad de supervivencia. Guillermo Díaz Cornejo, representante de la Administración de Parques Nacionales, enfatizó la singularidad del proyecto: “El proyecto de reintroducción de la nutria gigante que estamos llevando a cabo en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único en su tipo a nivel mundial.

Es la primera vez que se intenta con éxito la reintroducción de una especie de mamífero que se había extinguido en Argentina”. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó su entusiasmo por el impacto positivo del proyecto: “Corrientes demuestra una vez más que, con trabajo arduo y convicción, es posible devolver a la vida una especie que estuvo ausente de todo el territorio argentino durante años”.

Añadió que Iberá se consolida como un modelo de éxito en la recuperación de especies amenazadas, el desarrollo del turismo de naturaleza y la promoción del desarrollo local sostenible. La nutria gigante es el mustélido más grande del mundo, alcanzando una longitud de hasta 1,8 metros y un peso de hasta 33 kilogramos. Es un animal social, inquisitivo y altamente activo, que vive en grupos familiares bien organizados y depende de la disponibilidad de ambientes acuáticos saludables.

Su dieta, basada casi exclusivamente en peces, la convierte en un regulador natural esencial en los humedales, contribuyendo a mantener la diversidad y la abundancia de las poblaciones de peces. Su presencia es un indicador de buena calidad ambiental y un factor clave para el equilibrio ecológico de los sistemas hídricos.

Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, consideró este avance como algo más que un logro científico: “El regreso de la nutria gigante es una gran victoria para las comunidades del nordeste, para todos los visitantes del parque y para la naturaleza en su conjunto. En el contexto de la crisis de extinción masiva que enfrenta nuestro planeta, nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar y a recuperar su capacidad de prosperar”.

El éxito de este proyecto no solo representa la recuperación de una especie emblemática, sino también un ejemplo inspirador de cómo la colaboración, la ciencia y el compromiso pueden lograr resultados significativos en la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas vitales. La reintroducción de la nutria gigante en Iberá es un testimonio del poder de la rewilding y un faro de esperanza para la conservación de la naturaleza en Argentina y en todo el mundo.

Se espera que la presencia de la nutria gigante contribuya a la revitalización de los humedales del Iberá, promoviendo la salud de los ecosistemas acuáticos y beneficiando a las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales. El monitoreo continuo de la población de nutrias gigantes será fundamental para asegurar su adaptación a largo plazo y para evaluar el impacto de su reintroducción en el ecosistema





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nutria Gigante Rewilding Argentina Parque Iberá Conservación Biodiversidad Reintroducción Especies En Peligro De Extinción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cosecha récord y rutas colapsadas: los puertos del Gran Rosario quedaron atrapados en la congestiónMás de 6000 camiones diarios saturan los accesos al cordón industrial mientras avanza la recolección de los cultivos; se duplicó el ingreso de unidades con soja

Read more »

Arturo Pérez-Reverte: El regreso más amargo de AlatristeArturo Pérez-Reverte presenta 'Misión en París', la nueva aventura del capitán Alatriste, destacando su evolución hacia un personaje más atormentado y nostálgico tras catorce años de ausencia. El autor explica las razones detrás del regreso de su icónico personaje, incluyendo la presión de los fans y su propia necesidad de revisitar ese universo literario.

Read more »

Otra vez levantan Gran Hermano: por qué no sale al aire hoy martesTelefe decidió que el reality conducido por Santiago del Moro no sea emitido y el público se mostró molesto por la medida.

Read more »

Gran Hermano: el comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik que desató polémicaEl exfutbolista habló sobre su relación dentro de Gran Hermano Generación Dorada y una de sus declaraciones generó revuelo y un fuerte debate en redes sociales.

Read more »

Gladys La Bomba Tucumana lloró al recordar a su novio Luciano Ojeda en Gran Hermano 2026La cantante habló de lo que significó en su vida su última pareja, que murió en 2025.

Read more »

Así fue la escandalosa expulsión de Sol de Gran Hermano y el regreso inesperado de otra exjugadora con el Golden TicketLa participante más polémica de Generación Dorada quedó fuera de competencia y su reemplazo ingresó segundos después de su sorpresiva salida

Read more »