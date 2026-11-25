Pirelli establece 27 vueltas máximas por juego en Lusail para el Gran Premio de Qatar. Esto obliga a una estrategia de al menos dos paradas en boxes debido al desgaste elevado.

La empresa de neumáticos Pirelli, junto con la Federación Internacional de Automóviles ( FIA), ha establecido que los monoplazas de Fórmula 1 podrán completar un máximo de 27 vueltas con cada juego de gomas en el Gran Premio de Qatar.

Esta restricción técnica, aplicada específicamente al Circuito Internacional de Lusail, obliga a todos los pilotos y a los 21 restantes competidores a ejecutar al menos dos paradas obligatorias en boxes durante la carrera de 57 vueltas programada.

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Límites de gomas y evolución técnica

El límite de 27 giros representa un incremento en comparación con la edición anterior de 2025, donde la cifra máxima permitida era de 25 vueltas.

Este ajuste positivo se debe a las características de la nueva generación de automóviles actuales, los cuales generan una menor carga aerodinámica sobre los neumáticos.

Aunque la medida de limitar el uso de gomas no es nueva en este trazado catarí y ya se aplicó en temporadas precedentes, el número específico de vueltas autorizadas ha cambiado para esta competencia actual.

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Exigencias extremas del circuito de Lusail

El trazado de Lusail se caracteriza por ser uno de los circuitos que impone las exigencias más severas sobre la integridad de las gomas durante el fin de semana de carrera.

Con una configuración de 16 curvas y diversos sectores operados a alta velocidad, los pilotos enfrentan cargas laterales constantes que afectan desproporcionadamente la cubierta delantera izquierda de los neumáticos.

Además, las temperaturas ambientales elevadas y una superficie de pista relativamente lisa crean condiciones ideales para la aparición de graining, un fenómeno donde pequeños granos de goma se forman en la banda de rodadura.

Esta degradación reduce significativamente el agarre con el asfalto, aumenta el desgaste prematuro y compromete seriamente el rendimiento aerodinámico y mecánico de los monoplazas en pista.

Asignación de neumáticos y estrategia de equipos

Para este evento, Pirelli ha asignado los compuestos C1 para los neumáticos duros, C2 para los medios y C3 para los blandos a disposición de todos los competidores.

Cada piloto dispondrá de un total de 13 juegos durante el fin de semana completo, con una distribución específica que incluye dos juegos duros, cuatro de medias y siete juegos de blandos.

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Es fundamental aclarar que las 27 vueltas permitidas no se contabilizan exclusivamente durante la carrera, sino que se acumulan a lo largo de todas las sesiones en pista programadas.

Solo las vueltas de reconocimiento, las de formación y las que se completen después de la bandera a cuadros quedan exentas de este cómputo limitante para los equipos.

Impacto en la estrategia y clasificación final

La restricción busca evitar que los neumáticos superen el kilometraje previsto y acumulen una fatiga excesiva que ponga en riesgo la seguridad.

Simultáneamente, esta norma permite a los pilotos exigir más a sus autos durante cada tanda de carrera sin la necesidad de administrar tanto el desgaste prematuro de las gomas.

Al no existir formato Sprint en este fin de semana, los equipos contarán con más tiempo valioso de entrenamientos libres para trabajar en la puesta a punto óptima de los monoplazas.

Esta flexibilidad horaria permite a los estrategas organizar planes de carrera más robustos frente a una competencia donde el momento exacto de las detenciones tendrá un peso inevitable en el resultado final.