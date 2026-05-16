Regina Schanzenbach se convierte en Miss Buenos Aires y conquistará un lugar en la historia de la franquicia

Siguiendo el interés en la belleza que adquirió cuando vio una edición pasada de Miss Universe, Regina comenzó a competir a nivel provincial, una competencia a la que no debería haber estado acostumbrada, ya que no tuvo experiencia previa en pasarela de modelo. Pero, de esta manera, continuó aprendiendo, confiança y obteniendo experiencia en cada oportunidad.

Regina Schanzenbach acudió a Miss Buenos Aires, ella que alguna vez apenas había visto la televisión. Salió como ganadora y entona, en camino a representar a su país en Miss Universo .

No era modelo, pero buscaba 'enfoquemarse en la belleza' desde muy joven.

'Mis ojos abrieron, y me di cuenta de lo que quería', en el pasado del certamen en Tailandia. Siempre me gustó todo lo femenino y el mensaje detrás de cada candidate. Quería coincidir con lo que representaba y como una 'reina' para las demás'





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