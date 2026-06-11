Regimen de Promoción del Empleo Registrado: Requisitos y Tramitación para Adherir

El organismo definió los requisitos para acceder a los beneficios del Régimen de Promoción del Empleo Registrado. El trámite se podrá realizar desde el 16 de junio hasta el 28 de noviembre. Todas las empresas, incluyendo pymes y entidades sin fines de lucro, podrán adherirse a partir de esa fecha.

El organismo definió los requisitos para acceder a los beneficios del Régimen de Promoción del Empleo Registrado. El trámite se podrá realizar desde el 16 de junio hasta el 28 de noviembre.

Todos los detalles. La medida fue formalizada este jueves a través de la resolución general 5862, publicada en el Boletín Oficial. Cómo adherir al régimen de promoción del empleo registrado ante ARCA Las empresas deberán regularizar la situación de los trabajadores no registrados y rectificar las relaciones laborales registradas de forma deficiente. Esto incluye los casos en que se haya declarado una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la abonada.

Regularización personal no registrado Art. 169 - Ley 27.802. Cuando se haya declarado una remuneración inferior a la real, el empleador deberá informar la diferencia ante ARCA para regularizar los aportes y contribuciones a la seguridad social. En ambos casos, los empleadores deberán presentar, por los períodos fiscales que se regularicen, las declaraciones juradas -originales o rectificativas- determinativas y nominativas de las obligaciones con destino a la seguridad social que se encuentren vencidas hasta el último día.

El monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000. Los sujetos alcanzados por la norma son pymes, entidades sin fines de lucro y otros empleadores. La adhesión podrá realizarse a partir del La cantidad máxima de cuotas de los planes de facilidades de pago, se determinará según el tipo de contribuyente al momento de la consolidación de los mismos.

La cantidad máxima de cuotas de los planes de facilidades de pago, se determinará según el tipo de contribuyente al momento de la consolidación de los mismos. El pago a cuenta se calculará sobre el total de la deuda consolidada y las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.





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