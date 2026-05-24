Regatas Bella Vista vs Newman: Newman's Superiority and Regatas' Struggle

Enrique Camerlinckx and Jose De la Torre, members of Regatas Bella Vista, discuss their loss against Newman and the superiority of the champion. They also mention the difference in player availability and the importance of staying focused and improving the game.

En la visión de Enrique Camerlinckx y José De la Torre, integrantes de Regatas Bella Vista, que cayó contra Newman, hay una causa central. Tackleado, Juan Bautista Daireaux va a descargar la pelota en Justo Ortiz Basualdo; en Bella Vista Newman fue mejor que Regatas, que reconoce la superioridad del campeón de URBA.

El campeón pisa fuerte. No vive de la gloria y va a paso firme, convencido y construyendo ladrillo por ladrillo. El triunfo pory consolida al Cardenal en el lote de los clubes que se perfilan para acceder a las semifinales.

"Hay cuatro equipos que están un escalón por encima del resto", puntualizó sobre el conjunto de Boulogne en la última jugada este sábado, no debe cambiar el análisis. Fue el único traspié de uno de los cuatro primeros frente a cualquiera de los otros diez clubes en las nueve fechas de la competencia.

"Son equipos que tienen aspiraciones. Sobre todo, esos planteles. la principal diferencia de los cuatro de arriba respecto a los que estamos por debajo es que tienen 60 jugadores disponibles", agregó. Enrique Camerlinckx no consigue pasar; el capitán de Regatas identifica en Newman, como en CASI, Hindú y SIC, una extensión de plantel que hace diferencia en el Top 14. Newman hizo pesar su jerarquía en una tarde soleada y fría.

Empezó perdiendo, pero nunca se desesperó. Respondió con un try de, una de las figuras, y con un maul arrollador.

"Ellos estuvieron más sólidos en el primer tiempo, sobre todo en las formaciones fijas y el juego agrupado. En el scrum y el maul fueron dominantes durante los 80 minutos, y contra estos equipos, si en una o dos facetas del juego no se los controla, se hace muy difícil", señaló José De la Torre. Cuatro de los cinco tries de Newman en Bella Vista fueron producto de su gran maul: para el primero apoyó.

En una tarde en la que le costó fluir con la pelota, el campeón se aferró a sus bases, con una defensa firme y activa.

"Ellos hacen muy bien el abecé del rugby. Esperábamos un partido muy físico. Fueron 60 minutos en que no supimos resolver algunas situaciones y se nos alejaron. Me quedo con los últimos 20 minutos, en los que hicimos lo que preparamos, sin jugar con la presión por el resultado", resaltó Enrique Camerlinckx.

Mala noticia para Regatas; va a patear el certero Gonzalo Gutiérrez Taboada, siempre goleador; además de cantidad, los cuatro mejores poseen calidad. Regatas tuvo un buen inicio del torneo a pesar de ser, a la par de Belgrano Athletic, uno de los que más jugadores perdieron por el Súper Rugby Américas. siguen abocados a Pampas, con dos fechas por jugar más las instancias finales.

Luego de cuatro triunfos en sus primeras seis presentaciones, Regatas perdió los últimos tres partidos y marcha séptimo, mirando de lejos a SIC, el cuarto.

"Vengo diciéndolo desde hace un par de semanas: venimos siete u ocho en un segundo pelotón muy parejo en el que cualquiera puede ganarle a cualquiera . Newman, CASI, SIC e Hindú vienen marcando esa diferencia. Hay que ver si la aguantan todo el año", observó De la Torre, que acumula 62 puntos en el certamen. El 10 desmenuzó los motivos: "Son equipos que poseen muchos recursos.

Si un día algo no les sale, tienen otras cosas a las cuales pueden aferrarse. Hoy lo vimos: Newman abre bien la cancha, juega muy bien, pero en el partido cerró el juego con el maul y lo ganó por eso.

"Aún queda un largo recorrido en un campeonato más largo que lo habitual. Restan 17 fechas de la etapa clasificatoria y, aunque la tendencia está bien marcada, Regatas intenta plantar raíces sólidas para establecerse entre los mejores de la URBA a mediano y largo plazos.

"Nosotros nos fuimos a la B en el 2022 y después de eso todo fue para arriba. Estamos en ese proceso de mejorar el juego; tenemos con qué. Estos partidos obligan a estar los 80 minutos sintonizados en la misma página. Si uno se cae unos minutos, los otros se vienen encima y eso termina reflejándose en puntos. e intentamos disfrutarlo", sostuvo Camerlinckx.

Su primo De la Torre va en la misma línea: "No pensamos sólo en esta temporada: venimos trabajando en los últimos tres años a largo plazo. Esto es parte de un proceso"





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