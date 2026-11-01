Regalo al Papa León XIV: Cruz de Mama Antula y milagro de Claudio Perusini

Nelson Castro entrega al Papa León XIV la cruz de Mama Antula y una carta de Claudio Perusini. Estos regalos destacan el legado religioso y el milagro atribuido a la primera santa laica argentina.

El periodista Nelson Castro, en su calidad de conductor de TN, ha confirmado que entregará un regalo especial al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Este obsequio incluye la cruz personal de Mama Antula, quien es reconocida como la primera santa laica argentina. La entrega ocurrirá durante el vuelo papal, en el cual Castro participará para cubrir la visita del Pontífice.

Cruz del Manuelito y legados religiosos

El presente principal es una imagen conocida como el Manuelito, que representa al Niño Jesús acostado sobre una cruz. Mama Antula llevaba esta reliquia colgada del pecho y mantenía una profunda devoción hacia ella. La cruz pasará a formar parte oficial del Museo de la Historia Papal en el Vaticano, asegurando la conservación de esta pieza histórica.

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El padre Mario Ramón Tenti, rector del Santuario de Mama Antula en Santiago del Estero, envió la reliquia para su entrega. Explicó que el nombre Manuelito proviene de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Se trata de una tradición jesuita que llegó a América durante la época de la colonización y que la santa utilizaba para proteger la Casa de Ejercicios y las prácticas espirituales.

Carta de Claudio Perusini y su milagro verificado

Junto con la cruz, Castro entregará una carta escrita por Claudio Perusini, quien se recuperó de una grave enfermedad mediante un milagro atribuido a Mama Antula. Este testimonio es fundamental porque fue clave para abrir el camino hacia su canonización. Perusini destaca la importancia de difundir la vida y la obra de la santa como un modelo para las nuevas generaciones.

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Perusini relata en su mensaje que sufrió un accidente cerebrovascular con un pronóstico desfavorable. Escribió que su esposa, María Laura, invocó la intercesión de la santa y que, tras su recuperación, pudo realizar actividades básicas como escribir nuevamente. Se autodenomina como el milagro verificado y constatado de Mama Antula, agradeciendo el inmenso amor a Dios y a la Iglesia.

Histórico de Mama Antula y su labor evangelizadora

Mama Antula nació en 1730 y falleció en 1799, dedicando su vida enteramente a la fe y a la difusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. A diferencia de lo que muchas personas creen, no fue monja ni religiosa, sino una mujer laica que consagró su vida a Dios. Su labor apostólica y social la convirtió en una figura central de la historia religiosa argentina.

Comenzó su labor junto a los jesuitas, pero tras la expulsión de la orden en 1767, continuó su tarea evangelizadora por distintos territorios del Virreinato. El padre Tenti detalló que ella ponía bajo la protección de la cruz tanto la Casa de Ejercicios como las prácticas espirituales que organizaba con gran dedicación.

Emoción del periodista y mensaje de unidad

Nelson Castro manifestó la emoción que representa participar de este momento histórico y especial. Explicó que hay cosas que conmueven profundamente, y este presente es una de ellas, ya que busca acercar un legado significativo al Papa. Castro expresó su deseo de que el mensaje de unidad del Pontífice sea escuchado por los distintos sectores de la sociedad argentina.

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Tanto la carta como la reliquia serán entregadas al Papa y quedarán a disposición del Vaticano. Los presentes que recibe el Pontífice son organizados cuidadosamente para su conservación en el Museo de la Historia Papal. Esta iniciativa busca resaltar el legado de una figura fundamental en la historia religiosa del país, garantizando que su misión sea más conocida y valorada.