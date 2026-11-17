El oficialismo teme quedar sin dictamen en Asuntos Constitucionales por la falta de apoyo de legisladores clave como Espínola y Fama. La reforma de PASO enfrenta una crisis interna y externa.

El gobierno nacional enfrenta una crisis legislativa crítica al no conseguir la confirmación del apoyo de los senadores libertarios Camau Espínola y Flavio Fama para impulsar la reforma política. Esta incertidumbre ocurre en una jornada crucial para la comisión encargada de despachar el proyecto de modificación del sistema electoral, donde el oficialismo busca evitar que la iniciativa quede estancada sin dictamen.

La disputa en la comisión constitucional

La iniciativa debe ser despachada por la comisión de Asuntos Constitucionales, un organismo presidido por el fueguino Agustín Coto y compuesto por un total de 19 legisladores. Para que el proyecto avance y prevalezca, el oficialismo necesita asegurar al menos 10 firmas de apoyo dentro de este cuerpo. Sin embargo, la realidad política sugiere que lograr esa mayoría es cada vez más improbable debido a las posturas definidas de varios sectores.

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La situación se complica porque seis senadores del bloque de José Mayans ya han expresado su oposición frontal al proyecto. Se suman a esta resistencia la tucumana Beatriz Ávila, quien responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán. Ávila sigue la línea del mandatario provincial, quien se pronunció abiertamente en contra de la suspensión de las primarias y hasta se burló de los intentos de la Casa Rosada para reponer el sistema de colectivas.

La incertidumbre de los legisladores libertarios

La falta de certeza se intensifica con la posición de otros figuras clave que podrían cambiar la balanza. La jujeña Carolina Moisés, líder de la bancada Convicción Federal, no ha adelantado su posición oficial, aunque se encuentra acompañada en esa agrupación por la tucumana Sandra Mendoza, otra legisladora cercana a Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Guillermo Andrada, quien se alinea con Raúl Jalil. La ausencia de declaración de Moisés genera un vacío de poder en la votación.

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Por otro lado, tampoco se ha confirmado el respaldo del correntino Carlos Camau Espínola. Desde la provincia del Litoral circulan indicios de que este senador libertario se siente incómodo con la reforma política propuesta. Su abstención o rechazo sumaría un obstáculo adicional para los planes del ejecutivo, ya que se requeriría su voto para alcanzar el quórum necesario en la comisión.

El radicalismo y la resistencia al cambio

El cuarto legislador que podría comprometer seriamente la suerte del gobierno es el radical Flavio Fama. Este legislador votó en contra de la suspensión de las primarias en 2025, lo que indica una línea ideológica contraria a la actual estrategia del oficialismo. Con solo 10 senadores en el radicalismo y ocho de sus bancas en renovación, la presión interna sobre sus miembros para mantener el statu quo es alta.

El radicalismo tiene una presencia de 10 senadores y 12 diputados, pero en la Cámara Baja la UCR está partida en tres fracciones distintas. Esta fragmentación hace que la unidad contra la reforma sea más difícil de lograr, aunque la mayoría de los actores políticos reclaman que se aborte el ajuste propuesto junto con la modificación electoral. El PRO, por su parte, busca precisiones sobre la coparticipación para la Ciudad antes de definir su postura final.

Crisis interna y el calendario político

Tanto en Balcarce 50 como entre los propios senadores libertarios, la sensación es que podrían quedarse sin dictamen este martes si no se logra una convergencia de voluntades. El gobierno aspira a juntar las firmas, aunque algunas vengan con disidencias, para lograr que el proyecto se vote en el recinto el 26 de noviembre. Esta fecha está programada un día después del informe del Jefe de Gabinete ante la Cámara Alta.

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Si ese itinerario prospera, el oficialismo podría convocar a la prórroga del plazo de las sesiones ordinarias, una figura distinta al llamado a sesiones extraordinarias. En la prórroga ordinaria, el temario puede ser fijado por el Congreso, mientras que en las extraordinarias solo se pueden debatir asuntos propuestos por el Poder Ejecutivo. Esta distinción es vital para mantener el control de la agenda legislativa.

El problema central del gobierno es que extremó la importancia del proyecto la semana pasada, decidiendo responsabilizar a Patricia Bullrich de un eventual fracaso parlamentario. Esta decisión escaló la confrontación interna entre la jefa del bloque libertario y Karina Milei. La Casa Rosada trascendió que la ex ministra debería ceder la presidencia de la bancada si no se juntan las voluntades.

Desde el entorno de Patricia Bullrich, el ex diputado Gerardo Milman salió al cruce, indicando que el espacio de la senadora no está de acuerdo con el retorno de las primarias. Este mecanismo es el que blanda ahora el oficialismo para seducir a los gobernadores radicales que necesitan conservar su representación legislativa en el Congreso. La división interna pone en riesgo la viabilidad de la reforma en el corto plazo.

Ante este escenario, figuras como el ex presidente han convocado a reuniones con legisladores macristas como Frigerio y Nacho Torres. Estos tres senadores resisten la eliminación de las primarias, alineándose con la postura de la oposición y sectores del propio oficialismo que ven la reforma como una amenaza a la democracia interna. La derrota de Trump también influye, ya que Bullrich ha insistido en impedir que se deroguen las PASO, pero la falta de votos en la comisión lo hace cada vez más difícil.