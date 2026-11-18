El proyecto de Javier Milei elimina aportes estatales a campañas y eleva límites privados. Expertos alertan sobre captura política y narcotráfico en procesos electorales.

El proyecto de Reforma Política impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas intensas por sus implicaciones en el sistema electoral argentino. La iniciativa, que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), introduce cambios radicales en la financiación de campañas. Expertos advierten que esta transformación podría facilitar la infiltración de dinero ilegal en procesos democráticos.

Modificaciones al financiamiento de campañas

El texto original del proyecto establece que las campañas dejarán de ser solventadas casi íntegramente por el Estado. Esta medida abre el paso al financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado, desplazando el rol financiero público. El Estado mantendrá un rol limitado centrado en garantizar la transparencia de los partidos, sus actividades y su financiamiento.

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La iniciativa suprime los topes de gastos que los partidos políticos pueden realizar durante las campañas electorales. Simultáneamente, eleva significativamente el límite de aportes que pueden realizar personas físicas y empresas privadas. El argumento oficial indica que el incentivo para participar no serán los fondos públicos, sino la posibilidad de debatir ideas con propuestas concretas.

Riesgos de captura política y narcofinanciamiento

Alejandro Tullio, extitular de la Dirección Nacional Electoral, ha advertido sobre los graves riesgos de seguridad asociados a esta nueva normativa. Tullio señala que la autorización a terceros para financiar actos de campaña representa una vía de penetración de dinero de origen dudoso o delictivo.

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Según Tullio, este modelo crea un riesgo de captura política donde el narcotráfico y el crimen organizado pueden capturar candidaturas. Describe esta amenaza como un peligro actual e inminente, citando experiencias de otros países donde ya ocurren estos fenómenos. La apertura de las campañas al capital privado sin controles robustos incrementa la vulnerabilidad institucional.

Esta preocupación no es aislada y se ha repetido sistemáticamente en el contexto de América Latina. Desde México, donde organizaciones criminales auspician candidaturas, hasta Colombia y Ecuador, se han denunciado casos de financiación espuria. La experiencia internacional sugiere que la falta de financiamiento estatal puede incentivar la búsqueda de recursos ilícitos.

Prohibiciones y financiamiento en especie

El proyecto establece prohibiciones estrictas contra contribuciones anónimas o de fuentes específicas como juegos de azar. También excluye a instituciones extranjeras, sindicatos y personas condenadas por narcotráfico o contrabando de realizar aportes. Además, prohíbe a los extranjeros donar, limitando los aportes a residentes oficiales.

Sin embargo, la normativa habilita el financiamiento privado ilimitado mediante donaciones en especie, como bienes o servicios. Estas aportaciones deberán detallarse en actas que identifiquen al contribuyente y el valor estimado. Esta disposición permite mantener una apertura económica significativa bajo el argumento de representar a los argentinos con propuestas concretas, aunque el texto original resalta que el Estado colabora en el financiamiento según la Constitución.