Reforma Política de Milei en Riesgo: Senado se Opone a Eliminar las PASO

El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con su reforma política, especialmente con la eliminación de las PASO, debido a la oposición en el Senado y la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. La iniciativa se perfila como un desafío significativo para el oficialismo.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta desafíos para avanzar con su propuesta de reforma política , específicamente la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

A pesar de buscar recuperar la iniciativa tras controversias en torno a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la iniciativa se encuentra con un panorama adverso en el Senado, donde se prevé un debate complicado. La oposición, incluyendo el radicalismo y sectores del peronismo, se muestra reacia a eliminar las PASO, proponiendo alternativas como convertirlas en optativas o modificar la ley para adaptarlas a las necesidades de cada fuerza política.

Incluso dentro del oficialismo, existen dudas sobre la viabilidad de la propuesta, ya que se reconoce que en su forma actual, favorecería principalmente al partido de gobierno, con la figura de Karina Milei buscando un control más férreo sobre la interna. La UCR, en particular, argumenta que si bien comparte la necesidad de reducir los costos políticos, las PASO son una herramienta fundamental para ordenar las internas de los partidos, especialmente en un año electoral presidencial.

Se exploran ideas como un sistema de inscripción voluntaria para las primarias, similar al de Estados Unidos, pero esta opción también genera escepticismo. La situación se complica aún más por la falta de apoyo del peronismo, que ve en las PASO un mecanismo esencial para definir sus candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El Gobierno ya había intentado suspender las PASO el año pasado, pero se vio obligado a conformarse con una suspensión temporal ante la falta de mayorías en el Congreso. Ahora, el escenario parece aún más desafiante, ya que la mayoría de las fuerzas políticas se resisten a renunciar a esta herramienta para ordenar sus internas.

La reforma política, por lo tanto, se presenta como un obstáculo significativo para el Gobierno de Milei, que deberá negociar y buscar consensos para lograr avances en esta materia. La falta de apoyo en el Senado, sumada a la resistencia de la oposición y las divisiones internas dentro del oficialismo, dificultan la aprobación de la eliminación de las PASO, poniendo en riesgo uno de los pilares de su agenda política.

La búsqueda de alternativas, como un sistema optativo, podría ser una vía para desbloquear la situación, pero aún queda por verse si estas propuestas lograrán reunir el consenso necesario para ser implementadas. El debate sobre la reforma política se enmarca en un contexto de tensiones y desafíos para el Gobierno, que busca consolidar su poder y avanzar con su agenda de cambios en medio de un panorama político complejo y fragmentado.

La capacidad del Gobierno para negociar y construir alianzas será clave para determinar el futuro de la reforma política y su impacto en el sistema electoral argentino. La eliminación de las PASO, si bien representa un objetivo importante para el oficialismo, podría no ser alcanzable sin concesiones y acuerdos con la oposición, lo que implicaría una revisión de la propuesta original y la búsqueda de alternativas que permitan satisfacer las demandas de las diferentes fuerzas políticas.

El futuro de la reforma política, por lo tanto, sigue siendo incierto, y dependerá de la capacidad del Gobierno para superar los obstáculos y construir un consenso que permita avanzar con esta importante iniciativa





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