Reforma Política 2027: Negociaciones de LLA y UCR por senadores y listas

Análisis de la reforma política para 2027, donde La Libertad Avanza busca alianzas con la UCR y el PRO para asegurar escaños en el Congreso y manejar listas nacionales.

La aprobación de la reforma política se consolida como el eje central de la estrategia legislativa del Gobierno nacional de cara a las elecciones de 2027. Este proceso electoral iniciará sus actividades tempranamente en febrero con los comicios en Neuquén. La iniciativa busca modificar la estructura del Congreso para garantizar que La Libertad Avanza gestione las listas de diputados y senadores nacionales. Este control es vital para fortalecer la presencia oficialista en el legislativo durante un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Alianzas con Gobernadores y La Libertad Avanza

Diego Santilli, Luis Caputo y Santiago Caputo lideran los reclamos para sellar un acuerdo urgente con los gobernadores. Su objetivo es conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma. Paralelamente, exigen el manejo de las listas nacionales para asegurar escaños. Por otro lado, Lule y Martín Menem prefieren alargar la firma de las alianzas. Buscan mejorar los beneficios económicos y políticos para el oficialismo en estos tratados.

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El Gobierno ha cerrado un preacuerdo con los gobernadores radicales. Este paso lo acerca a contar con los 10 senadores de la Unión Cívica Radical. En consecuencia, se intensificaron las conversaciones con el PRO de Mauricio Macri. Macri manifestaba su fastidio al indicar que las reuniones no avanzaban. Se debate el valor del apoyo del macrismo para la reforma legislativa propuesta.

Debate Constitucional y Oposición al Proyecto

Desde la Casa Rosada se busca evitar que Patricia Bullrich utilice recursos para competir en las PASO presidenciales. Los sectores opositores cuestionan la constitucionalidad de la reforma. El diputado Gerardo Milman objetó el uso de colectoras para senadores nacionales. Argumenta que se eligen dos por mayoría y uno para la segunda fuerza. Sin embargo, todos deben ser de alianzas distintas.

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Martín Göerling Lara, jefe del bloque de senadores macrista, manifestó su desacuerdo total. Recordó la nefasta experiencia con la Ley de lemas en el pasado. Los especialistas dudan de que las fuerzas aliadas sumen escaños con este mecanismo. Se pregunta por qué votar a un radical o un peronista no K en otra provincia en lugar de la lista de Milei.

Fragmentación del Peronismo y Estrategias de 2027

Todos los sectores del PJ coinciden en que la fragmentación es riesgosa. Temen votar en contra de un competidor para beneficiarlo. El gobernador Axel Kicillof lidera el Movimiento Derecho Futuro. Aunque su poder partidario quedó relegado, el kicillofismo cree que Kicillof es considerado uno de los suyos. Sergio Massa sería el otro candidato principal del peronismo.

La provincia de Buenos Aires unificará la elección con la nacional. Se daría una competencia hipotética en las PASO de agosto entre Kicillof y Massa. El resultado sería un anticipo de quién se impondrá en el segundo puesto. Este escenario podría cambiar la dinámica política hacia las elecciones generales de 2027.