Reforma Laboral de Milei: La Justicia Revierte la Suspensión y Permite su Aplicación

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio luz verde a la polémica reforma laboral del gobierno de Javier Milei, permitiendo que sus 82 artículos vuelvan a estar vigentes. La decisión generó fuertes críticas de la CGT y controversia sobre la continuidad del juez Pesino.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha emitido una resolución que revierte temporalmente los efectos de la medida cautelar dictada previamente por la Confederación General de Trabajadores ( CGT ) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei .

Esta decisión judicial permite que los 82 artículos de la reforma, que habían sido suspendidos, vuelvan a estar plenamente vigentes. La reforma en cuestión introduce cambios significativos en la legislación laboral, incluyendo la flexibilización de las condiciones de despido, la posibilidad de remunerar a los trabajadores con bienes en lugar de dinero, el financiamiento de despidos a través de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y la reducción de las indemnizaciones por despido.

Estas modificaciones han generado una fuerte controversia y críticas por parte de los sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos laborales, quienes las consideran un retroceso en las conquistas sociales. La rapidez con la que el gobierno ha reaccionado a esta decisión judicial ha generado interrogantes sobre posibles acuerdos o favores políticos.

A menos de 24 horas de la resolución de la Sala VIII, el gobierno libertario anunció el inicio del trámite para permitir que el juez Víctor Arturo Pesino, quien ya ha superado la edad de jubilación obligatoria, continúe en su cargo en la Cámara Nacional del Trabajo. El juez Pesino, junto con la jueza María Dora González, fueron los responsables de la resolución que otorgó efecto suspensivo a la apelación del gobierno, lo que permitió la reactivación de la reforma laboral.

Se ha revelado que el juez Pesino venía gestionando un acuerdo para extender su permanencia en el cargo por al menos cinco años más, y su solicitud ha sido atendida con celeridad tras la favorable resolución judicial. Este proceso implica un período de cinco días hábiles para la presentación de adhesiones o impugnaciones a su continuidad, y posteriormente, el juez Pesino deberá defender su pliego ante el Senado.

Además, el gobierno ha manifestado su intención de transferir la Cámara del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría implicar cambios en la estructura y funcionamiento del sistema judicial laboral. La situación ha levantado sospechas sobre una posible recompensa por parte del gobierno al juez Pesino por su apoyo a la reforma laboral, lo que ha sido denunciado por sectores de la oposición y organizaciones sindicales.

La Confederación General del Trabajadores (CGT) ha expresado su profunda preocupación y rechazo a la decisión de la Sala VIII, calificándola como un claro respaldo a los intereses del gobierno en detrimento de los derechos de los trabajadores. La central obrera ha argumentado que los jueces González y Pesino se han apartado de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como un sujeto vulnerable que requiere una protección especial.

La CGT ha advertido que esta decisión podría constituir un incumplimiento de la propia reforma laboral, ya que el artículo 89 de la Ley 27.802 establece que los jueces inferiores no pueden apartarse de la doctrina del máximo tribunal sin exponerse a sanciones. La central obrera ha anunciado que continuará luchando por la defensa de los derechos laborales y que explorará todas las vías legales y políticas para revertir esta situación.

La controversia en torno a la reforma laboral y la decisión de la Sala VIII han exacerbado las tensiones entre el gobierno y los sindicatos, y han generado un clima de incertidumbre en el ámbito laboral. Se espera que esta situación continúe generando debate y movilizaciones en los próximos días y semanas.

La decisión judicial ha reavivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia del poder político en las decisiones judiciales, especialmente en temas que afectan los derechos sociales y laborales





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