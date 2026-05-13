La Inspección General de Justicia (IGJ) ha publicado la Resolución General 3/2026, una medida que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado en Argentina. La reforma elimina requisitos burocráticos, flexibiliza procedimientos y digitaliza trámites. La medida forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia,romanticizing.

La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma de la llamada Resolución General 3/2026 que promueve cambios en la forma en que las empresas interactúan con el Estado.

Esta medida forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. La resolución eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años eran señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en Argentina. La reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.

Desde la posibilidad de realizar reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos. Según la resolución, el objetivo no es 'desregular por desregular', sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.

La medida impacta a la operatividad cotidiana de miles de sociedades comerciales y traerá un cambio significativo en la forma en que estas empresas interactúan con el Estado. Además, la elaboración de las reformas fue realizada a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación





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