Reforma en la selección de jueces: coalición exige limitar entrevista al Consejo de la Magistratura

Organizaciones y la Corte Suprema proponen restringir la entrevista personal a 20 puntos en el concurso del Consejo de la Magistratura para reducir la discrecionalidad.

Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, entidades empresariales y referentes del ámbito jurídico ha lanzado una campaña pública titulada "Cómo se eligen los jueces: concursos justos". Este reclamo colectivo busca modificar el sistema de selección de magistrados y reducir significativamente la discrecionalidad en los concursos administrados por el Consejo de la Magistratura. Los firmantes de la declaración sostienen que la Constitución Argentina exige que los magistrados sean idóneos, independientes y eficaces, requisitos que solo se garantizan bajo criterios estrictos de publicidad, transparencia y control institucional.

Limitación de la entrevista personal a 20 puntos

El objetivo central de la iniciativa es limitar el peso de la entrevista personal en el resultado final del concurso, asegurando que el orden de mérito obtenido a partir de los antecedentes y exámenes escritos tenga un peso determinante e inamovible. La propuesta concreta establece que la entrevista personal debe tener un máximo de 20 puntos y que su incidencia esté limitada dentro del puntaje total, sin alterar sustancialmente la clasificación previa. Esta medida no pretende eliminar dicha instancia, sino reducir su capacidad para modificar el orden de mérito construido sobre elementos objetivos y verificables.

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Iniciativa coincide con reforma de la Corte Suprema

La demanda de la sociedad civil coincide con una reforma regulatoria que la Corte Suprema de Justicia puso sobre la mesa en marzo de este año. Los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propusieron un nuevo reglamento para la selección de magistrados que plantea un sistema de evaluación basado en 200 puntos totales, de los cuales solo 20 corresponderían estrictamente a la entrevista personal. La Corte argumentó que esta estructura permitiría reducir el margen de discrecionalidad y hacer más predecible y justo el resultado de los concursos judiciales.

El caso Rosatti expone la discrecionalidad del sistema

La discusión sobre los criterios de evaluación tomó especial fuerza durante este año tras el concurso en Santa Fe en el que participó Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Los registros públicos indican que Emilio Rosatti quedó tercero después de la etapa de antecedentes, examen e impugnaciones, con un puntaje de 154,45 puntos, detrás de Gonzalo Fernández, quien encabezaba el orden de mérito con 170,75 puntos. Tras la entrevista personal, la Comisión de Selección propuso a Rosatti como primer lugar, desplazando a Fernández al segundo puesto.

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Defensa y críticas al mecanismo vigente del Consejo

El Consejo de la Magistratura defendió entonces el mecanismo vigente, señalando que la entrevista permite conocer aspectos cualitativos que no pueden medirse mediante exámenes escritos o antecedentes académicos, como la visión de la Justicia, la trayectoria profesional, la motivación y los valores éticos. Sin embargo, los impulsores de la campaña actual argumentan que estos atributos pueden ser evaluados de manera discrecional, terminando por desvirtuar el mérito acumulado. La propia documentación del Consejo reconoce que la experiencia acumulada ha mostrado criterios dispares en las entrevistas que alteran el orden de mérito.

Criterios específicos para una evaluación objetiva

Para garantizar la objetividad, la propuesta de la Corte Suprema no elimina la entrevista, pero fija criterios específicos de evaluación para sus 20 puntos. Se asignarían hasta cinco puntos por el plan de trabajo, otros cinco por las respuestas sobre principios generales del Derecho, valores democráticos, Constitución, derechos fundamentales, independencia judicial y ética. Los restantes hasta diez puntos corresponderían a las opiniones vinculadas con la especialidad del cargo, buscando reducir la subjetividad en la selección de magistrados.