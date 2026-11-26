Santiago Santilli logra aprobación mayoritaria para la reforma electoral y del BCRA. El proyecto suspende las PASO en 2027 y consolida la Ficha Limpia.

El Jefe de Gabinete, Santiago Santilli, consolidó su posición como el principal artífice político de una jornada decisiva para el Gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Durante las sesiones simultáneas en ambas cámaras, Santilli dirigió sus esfuerzos hacia la negociación y el seguimiento de los debates, demostrando una gestión coordinada que permitió desbloquear la aprobación de dos de los proyectos legislativos más trascendentes para la agenda oficialista.

Aprobación de la reforma del BCRA y reservas

Una de las victorias legislativas obtenidas fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este cambio normativo tiene como objetivo central garantizar el cuidado de las reservas internacionales del país, un tema prioritario para la estabilidad macroeconómica que el presidente ha destacado como fundamental para la gestión pública. Santilli reconoció en entrevistas que este logro representa un avance concreto en la dirección planteada por la presidencia, fortaleciendo el marco institucional financiero nacional.

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Suspensión de las PASO y votación senatorial

El proyecto de reforma electoral logró una aprobación contundente en el Senado con 43 votos a favor, una hazaña que Santilli celebró mediante un mensaje irónico en su cuenta de X, refutándose a quienes dudaban de la capacidad del oficialismo para reunir la mayoría necesaria. El núcleo de esta iniciativa es la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que entrará en vigor exclusivamente para las elecciones de 2027. El Gobierno había buscado eliminar esta instancia de manera definitiva, pero ante la falta de consenso, optó por una suspensión temporal que deja la posibilidad de que las primarias vuelvan a aplicarse a partir de 2029.

Consolidación de la Ficha Limpia y la boleta única

Además de la modificación en el sistema de primarias, la ley aprobada avanza significativamente en la implementación de la Ficha Limpia, un mecanismo que prohíbe la participación en cargos políticos públicos a personas con condenas penales firmes. Para que dicha inhabilitación surta efecto, es indispensable que la condena se produzca en una instancia de revisión judicial definitiva. Asimismo, el proyecto establece cambios estructurales en la Boleta Única de Papel, que debutó en las elecciones legislativas de 2025 y será utilizada por primera vez en una elección presidencial en 2027. Estos cambios incluyen la incorporación del cuadro de lista completa, permitiendo al elector elegir a toda la agrupación política con un solo marcar, y la extensión del uso de esta boleta a elecciones provinciales que coincidan con la jornada nacional.

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Negociación política con gobernadores y aliados

El éxito en el Senado fue posible gracias a un arduo trabajo de negociación que Santilli llevó adelante durante varios meses, comenzando desde junio, con una amplia coalición de actores políticos. El Jefe de Gabinete destacó específicamente la colaboración de los gobernadores, al secretario general de la vicepresidencia Karina Milei y a la ministra del Interior, Patricia Bullrich, a quienes responsabilizó de la labor conjunta que permitió unir los votos necesarios. Santilli aseguró que la relación del Gobierno con Patricia Bullrich es extraordinaria y que sin el trabajo codo a codo con todo el bloque de senadores bajo su liderazgo, el resultado de 43 votos habría sido imposible.

Próximo paso en Diputados y impacto económico

Con la aprobación en el Senado completada, el foco del Gobierno se desplaza hacia la Cámara de Diputados, donde el proyecto debe convertirse en ley para regir a partir de 2027. Santilli se mostró confiado en obtener una buena performance en la segunda sanción, aunque advirtió que no anticiparía el resultado final. Más allá del impacto institucional, la iniciativa tiene consecuencias económicas directas: la suspensión de las PASO evitará el costo estimado de 200 millones de dólares que estas elecciones representan anualmente para la economía argentina. Además, la ley modifica el régimen de debates presidenciales, eliminando la obligatoriedad de los mismos antes de los comicios generales y reservándolos solo para los candidatos de una eventual segunda vuelta, con sanciones de publicidad para quienes no asistan al balotaje.