La cámara aprobó la reforma electoral que suspende las PASO para 2027. Se eliminó el sistema de adhesiones y se establecieron cambios permanentes como la Ficha Limpia y restricciones publicitarias.

La cámara baja oficializó la aprobación del dictamen de la reforma electoral, consolidando la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para los comicios de 2027. Este hito legislativo cierra un complejo proceso interno donde se retiró el polémico sistema de adhesiones, logrando reunir las 11 firmas necesarias en la comisión, entre las que se incluye la de la diputada cordobesa Ana María Vigo.

Retiro del sistema de adhesiones y firma del dictamen

La jefa del bloque legislativo de La Libertad Avanza confirmó que se dejó afuera del texto final el mecanismo de adhesiones, el cual permitía que un mismo candidato presidencial liderara dos listas legislativas bajo la misma agrupación nacional. La decisión se tomó tras constatar que este ítem no contaba con los votos asegurados debido al fuerte rechazo de sectores clave. Tras el anuncio, el texto comenzó a circular en pasillos y despachos para su firma, una práctica que ha generado críticas por su falta de transparencia. La diputada Ana María Vigo, junto con Espínola y Fama, firmaron en disidencia, manteniendo su postura de solicitar modificaciones adicionales hasta la votación final en el recinto pleno.

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Posiciones políticas y cálculos de votación en el congreso

El oficialismo calcula obtener 40 votos a favor para aprobar el proyecto el próximo jueves 26, fecha fijada para la sesión en la cámara baja. La senadora libertaria, quien no tiene reelección en su provincia y podría buscar una banca en el senado, había advertido que los apoyos para las colectoras no podían tomarse en espejo, dado que solo beneficiaban a quienes las utilizarían. El jefe de bloque de La Libertad Avanza señaló que escucharon las distintas miradas y priorizaron la viabilidad del texto principal. Por otro lado, los diputados radicales se desentendieron del núcleo del debate, aclarando que acompañarán la sanción aunque se retiren las colectoras, mientras que el macrismo celebró la eliminación de las adhesiones argumentando su oposición histórica a ese esquema.

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Medidas permanentes y cambios en las reglas del juego

La versión final del dictamen consta de 25 artículos, una reducción drástica frente a los 79 ítems del proyecto original integral. Aunque los requisitos exigentes para constituir partidos políticos y la eliminación de aportes públicos para campañas fueron descartados, varias medidas serán permanentes. Se reducirá al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, tras el rechazo inicial al recorte del 100%. Asimismo, se permitirá que las categorías locales se voten mediante Boleta Única cuando coincidan con elecciones nacionales. También se establece que el debate presidencial será obligatorio únicamente en caso de segunda vuelta y se pone fin a la veda electoral tradicional, permitiendo espectáculos deportivos y la apertura de locales con bebidas alcohólicas.

Incorporación de la Ficha Limpia y consecuencias electorales

Un punto fundamental que se consolidó en la nueva normativa es la incorporación definitiva de la Ficha Limpia. Esta norma prohíbe ser candidato a cargos electivos o ocupar cargos partidarios a personas condenadas por delitos dolosos, incluida la corrupción, en segunda instancia o revisión, siempre que la sentencia sea definitiva antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso. En cuanto a la composición legislativa, se definió que los 24 representantes elegidos por distrito serán designados por las legislaturas provinciales, mientras que de los 19 representantes del distrito único, 12 serán elegidos por un mecanismo específico. Estos cambios buscan ajustar la representación nacional frente a la complejidad del sistema político actual.