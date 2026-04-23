Reforma Electoral Integral: El Gobierno Presenta un Proyecto de Ley que Modifica las Reglas del Juego Político

El Gobierno argentino presentó un ambicioso proyecto de ley electoral que busca transformar el sistema político, eliminando las PASO, modificando el financiamiento de los partidos y estableciendo la Boleta Única de Papel. La iniciativa, que apunta a las elecciones presidenciales de 2025, genera debate y controversia.

El Gobierno argentino presentó hoy un proyecto de ley electoral integral ante el Congreso, con el objetivo de transformar el sistema político del país a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, en las que Javier Milei buscará la reelección.

La propuesta incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la introducción de la “Ficha Limpia” para vetar la candidatura de personas con condenas en segunda instancia. Un elemento central de la reforma es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que incluirá un espacio para el voto de lista completa y la posibilidad de integrar en él la elección de cargos nacionales y locales en elecciones concurrentes.

Esta medida podría beneficiar a los gobernadores que lleguen a un acuerdo con el gobierno nacional, permitiendo un posible arrastre de votos desde la elección presidencial hacia las elecciones provinciales. La Libertad Avanza, el partido de Milei, podría también aumentar su representación, dado que carece de figuras fuertes a nivel provincial.

La oposición, como la diputada Karina Banfi, ha propuesto alternativas para la BUP, sugiriendo que las elecciones nacionales y locales se realicen en mesas y urnas separadas para evitar el efecto arrastre. El proyecto gubernamental detalla que la BUP debe incluir todas las categorías electorales de forma clara y organizada, dividida en secciones horizontales para cada cargo y verticales para cada agrupación política.

Además, se establecen requisitos más estrictos para la obtención de la personería jurídica y se modifican las reglas para la elección de los parlamentarios del Mercosur. El gobierno también busca prohibir la contratación de consultores extranjeros por parte de los partidos políticos, una medida que parece dirigida a evitar la recurrencia a figuras como Jaime Durán Barba y Antoni Gutiérrez Rubí, quienes han asesorado a diversas campañas políticas en el pasado.

Milei ha expresado públicamente su animadversión hacia Gutiérrez Rubí, acusándolo de orquestar campañas negativas en su contra. El gobierno justifica la reforma como un intento de corregir un sistema político corrupto y costoso, destacando que las PASO fueron un “experimento fallido” que costó $45.000 millones en 2023 sin resolver internas relevantes. Se argumenta que las primarias deben ser un asunto interno de los partidos y no una carga para el Estado.

El proyecto también modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, endureciendo las condiciones para obtener y mantener la personería jurídica. Las fuerzas distritales deberán contar con al menos el 0,5% del padrón electoral, mientras que los partidos nacionales deberán tener personería vigente en diez distritos y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional. Los partidos que no alcancen el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas perderán su personería.

El gobierno afirma que estas medidas buscan eliminar los “sellos de goma” y convertir las elecciones en un proceso más transparente y eficiente. Se incorpora también la afiliación digital y se modifica la distribución del financiamiento público, destinando el 20% de forma igualitaria y el 80% proporcional a los votos obtenidos, con un mínimo del 1% del padrón





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