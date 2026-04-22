Reforma Electoral en el Senado: Negociación Compleja por la Eliminación de las PASO

El proyecto de reforma electoral que busca eliminar las PASO ingresó al Senado, donde el gobierno enfrenta una ardua negociación para conseguir los votos necesarios para su aprobación antes de las elecciones presidenciales. La oposición de aliados clave y la búsqueda de alternativas para asegurar el apoyo parlamentario son los principales desafíos.

El ambicioso proyecto de reforma electoral , impulsado por el gobierno actual, ha llegado al Senado con el objetivo de ser aprobado antes de las próximas elecciones presidenciales.

La iniciativa central de esta reforma es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que ha generado una intensa controversia y una compleja situación política para el oficialismo. La realidad es que el gobierno no cuenta con el apoyo unánime de sus aliados clave para llevar adelante esta modificación fundamental del sistema electoral.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha manifestado su firme intención de eliminar las PASO, considerándolas un obstáculo para la eficiencia y la estabilidad del proceso electoral. Sin embargo, la falta de votos necesarios en el Congreso obliga a la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, a diseñar una estrategia meticulosa para obtener la media sanción de la propuesta.

La Constitución no especifica la cámara legislativa por la cual deben ingresar los proyectos de reforma electoral, pero tradicionalmente se ha optado por el Senado. Esta elección estratégica podría favorecer al gobierno, ya que la situación en la Cámara de Diputados es aún más desafiante. En la Cámara alta, Bullrich podría ratificar la media sanción, incluso si la propuesta sufre modificaciones durante su revisión en la Cámara baja.

No obstante, la oposición de partidos como el PRO y la UCR, que ven en las PASO un mecanismo esencial para ordenar las internas partidarias, representa un obstáculo significativo. Esta resistencia obliga al oficialismo a explorar alternativas para asegurar el apoyo de sus aliados y alcanzar los 37 votos necesarios, que constituyen la mayoría absoluta requerida para una reforma electoral.

Entre las opciones que se barajan se encuentra la posibilidad de implementar una elección optativa, una suerte de primarias abiertas que podría resultar atractiva para el macrismo, aunque esta alternativa genera divisiones dentro del radicalismo debido a preocupaciones sobre la financiación estatal y posibles cuestionamientos legales. El bloque radical, liderado por Eduardo 'Peteco' Vischi, está analizando la presentación de una propuesta alternativa para abordar este tema durante las negociaciones.

Otra alternativa en consideración es la organización de internas partidarias exclusivas para afiliados, complementadas con un padrón de personas que se inscriban específicamente para participar en estas elecciones. Se contempla la posibilidad de utilizar el voto digital para garantizar la transparencia y evitar la influencia de fuerzas externas en el resultado.

El gobierno, a través de los libertarios, ha expresado su intención de iniciar una serie de reuniones informativas con funcionarios del Ejecutivo para ganar tiempo y ajustar la propuesta, buscando un consenso con los 44 senadores dialoguistas. Con una base de 21 senadores propios, La Libertad Avanza podría sumar el apoyo de algunos senadores provinciales y sectores del peronismo para avanzar en la eliminación de las PASO, aunque aún no se alcanzaría la mayoría necesaria.

La experiencia de febrero del año pasado, cuando el Senado aprobó la suspensión de las PASO con 43 votos afirmativos, 20 negativos y 6 abstenciones, sirve como referencia. En esa ocasión, los libertarios, el PRO y gran parte del radicalismo votaron a favor, junto con representantes de Provincias Unidas, Misiones y Santa Cruz, así como 11 senadores peronistas que favorecían la interna partidaria.

De este grupo peronista, nueve senadores continúan en sus bancas, como Juan Manzur y representantes de Convicción Federal, quienes abogan por la eliminación de la normativa aprobada en 2009. Bullrich aspira a obtener al menos 40 avales para evitar contratiempos, pero la tarea no será fácil.

La reforma también incluye la instalación del casillero con la opción de votar lista completa, una propuesta ya rechazada por el radicalismo, y el endurecimiento de las condiciones para la formación de partidos políticos, elevando los requisitos de representación electoral





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reforma Electoral PASO Senado Patricia Bullrich Karina Milei Elecciones Legislación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Gobierno de Javier Milei presenta una reforma integral del sistema electoral argentinoEl presidente Javier Milei confirmó el envío de una reforma electoral al Congreso que propone eliminar las PASO, limitar el financiamiento público de la política e implementar la ley de Ficha Limpia para candidatos con condenas.

Read more »

Milei concluye gira en Israel y anuncia reforma electoralEl presidente Javier Milei finaliza su visita oficial a Israel con actos simbólicos y políticos, al tiempo que anuncia el envío de una reforma electoral al Congreso argentino. La reforma busca eliminar las PASO, cambiar el financiamiento de la política y establecer la 'ficha limpia' para candidatos. Además, Milei protagonizó un momento distendido cantando 'Libre' de Nino Bravo durante los festejos por el Día de la Independencia de Israel, generando la reacción divertida del primer ministro Netanyahu.

Read more »

Milei enviará mañana la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpiaEl Presidente realizó el anuncio a través de un posteo en la red social X; “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, coronó el mandatario

Read more »

Milei envía al Congreso reforma electoral con eliminación de PASO y Ficha LimpiaEl presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que busca eliminar las primarias obligatorias (PASO) e incluye la iniciativa Ficha Limpia para intentar conseguir apoyo parlamentario. La aprobación de la reforma enfrenta dificultades debido a la falta de respaldo de gobernadores y sectores de la oposición.

Read more »

Reforma electoral: la oposición dialoguista apoya Ficha Limpia pero pone reparos para eliminar las PASOTanto el PRO como la UCR tienen incertidumbre sobre el proyecto del Ejecutivo y malestar por llevar adelante un debate apresurado.

Read more »

Reforma Política de Milei en Riesgo: Senado se Opone a Eliminar las PASOEl Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con su reforma política, especialmente con la eliminación de las PASO, debido a la oposición en el Senado y la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. La iniciativa se perfila como un desafío significativo para el oficialismo.

Read more »