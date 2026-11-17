El Ejecutivo negocia con senadores para aprobar la reforma electoral, suspendiendo las PASO 2027 y restableciendo las listas colectoras con el apoyo de LLA y sectores dialoguistas.

El Gobierno Nacional ha decidido pausar la firma inmediata del dictamen de la reforma electoral previsto para este martes, priorizando la negociación de modificaciones específicas en el texto legislativo. Aunque la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado estaba convocada para retomar el debate con el objetivo inicial de cerrar la aprobación, el presidente del cuerpo, Agustín Coto, ha informado que la discusión continuará este miércoles al mediodía para finalmente buscar la firma del despacho.

Negociación para Suspender las PASO 2027

El objetivo central de la Casa Rosada es lograr la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 para facilitar la campaña por la reelección. Para lograr la media sanción en el recinto, se requiere reunir 37 votos en el Senado, y el oficialismo estima tener cerca de 40 voluntades a favor para esta medida específica, aunque persisten dudas sobre el resto del paquete reformista.

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El bloque del PRO, con tres votos en la cámara alta, ha confirmado su acompañamiento a la suspensión de los comicios primarios y reafirmado su posición histórica a favor de la aprobación de la Ficha Limpia. Por otro lado, el senador Carlos Espínola, aliado habitual de La Libertad Avanza (LLA), ha dado señales de apoyo a la suspensión, lo que fortalece la posición oficialista en la mesa de negociaciones.

El Debate sobre las Listas Colectoras

Un punto de discordia crítico en el proyecto es la reinstauración de las listas colectoras o de adhesión, un mecanismo que permitiría a los jefes provinciales vincular sus candidaturas a la boleta presidencial de Javier Milei. Este aspecto, aunque genera ruido político, recibe señales favorables de La Libertad Avanza, aunque partidos como el PRO mantienen reparos iniciales sobre esta modificación histórica que anteriormente estaba prohibida.

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El sistema propuesto facilitaría que los gobernadores cuelguen sus listas de diputados y senadores de la candidatura presidencial, ampliando la base de apoyo provincial. La jefa del bloque LLA, a través de su colaborador Gerardo Milman, ha aclarado que aunque no comparte la reinstauración de las colectoras, su bloque apoyará el proyecto global, entendiendo la necesidad estratégica del Ejecutivo Nacional.

Dinámica de Votos en la Comisión Constitucional

Para obtener el dictamen de mayoría en la comisión, La Libertad Avanza, que cuenta con seis senadores, necesita reunir diez firmas junto con otros sectores. Los peronistas, quienes rechazan la suspensión de las PASO, también tienen seis votos, dejando a los siete senadores restantes como los decisivos para el avance del proyecto. El oficialismo requiere solo cuatro firmas más para alcanzar la mayoría en la comisión.

Los sectores en búsqueda de acuerdos incluyen a los radicales Rodolfo Suárez de Mendoza y Eduardo Vischi de Corrientes, así como a los aliados de los gobernadores Alfredo Cornejo y Juan Pablo Valdés. Además, se negocia con la peronista disidente Carlos Espínola y Carolina Moisés de Jujuy, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para asegurar los apoyos necesarios.

Impacto Político y Próximos Pasos Legislativos

La clave legislativa recae en el bloque de la UCR, que cuenta con diez senadores y cuyos votos podrían asegurar la mayoría absoluta necesaria para las leyes electorales. Voluntasades como las de Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés han dado señales de apoyo a la suspensión, lo que podría llevar el total a una cifra cercana a la mayoría requerida con el apoyo de gobernadores.

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El plan del Gobierno sigue vigente de que la reforma electoral se vote en el plazo estimado, siempre que se cierren los acuerdos con los gobernadores y los bloques dialoguistas en las próximas horas. La mesa política considera central avanzar con la suspensión de las PASO de 2027, ya que Javier Milei no está lejos de alcanzar la mayoría de 37 votos necesaria para dar media sanción y consolidar la estrategia política para las próximas elecciones.