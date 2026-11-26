La Cámara de Diputados aprobó la reforma del BCRA. Establece la preservación de la moneda como único objetivo, restringe el financiamiento al Tesoro y regula la remoción de autoridades con mayor independencia.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina ( BCRA). Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, modifica sustancialmente las funciones y el funcionamiento de la autoridad monetaria.

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados previamente. Regresó a la Cámara baja después de que el Senado introdujera modificaciones durante su tratamiento.

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El objetivo central de la reforma es preservar el valor de la moneda. Además, establece nuevas restricciones para financiar al Tesoro. El texto también regula las condiciones para transferir utilidades al Estado nacional.

Cambio de objetivos del Banco Central

La reforma modifica el artículo 1 de la Carta Orgánica del BCRA. La función única, primaria y fundamental de la entidad será preservar el valor de la moneda.

Este cambio reemplaza el esquema incorporado en 2012. Hasta entonces, el BCRA debía promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Con la nueva normativa, esos objetivos generales dejan de tener el mismo reconocimiento. El organismo concentrará sus atribuciones exclusivamente en la estabilidad del valor de la moneda.

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Como consecuencia, el directorio perderá facultades para orientar el crédito hacia pequeñas y medianas empresas. Estas funciones pasarán a considerarse parte de una banca de fomento, no de un banco central.

Designación e independencia de autoridades

La reforma establece un nuevo mecanismo para designar al presidente y a los directores del Banco Central.

Sus designaciones necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta. Este cambio busca blindar la independencia de la autoridad monetaria frente a cambios políticos.

El procedimiento para remover a las autoridades también se modificó. Se establecen causales específicas como una incapacidad sobreviniente o una falta grave y manifiesta.

La falta grave debe sustentarse en hechos precisos e inequívocos. La iniciativa original requería la intervención del Poder Ejecutivo y el aval de ambas cámaras del Congreso con dos tercios de los legisladores presentes.

Con la modificación final, el Poder Ejecutivo no podrá apartar unilateralmente a las autoridades monetarias. La remoción deberá ajustarse estrictamente a las causales y al procedimiento establecidos en la nueva normativa.

Además, se elimina la intervención de la comisión bicameral creada en 2010. Esta comisión participaba en el seguimiento de la actividad del Banco Central.

Restricciones al financiamiento del Tesoro

Un eje fundamental de la reforma es restringir los mecanismos de financiamiento del Estado nacional.

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Se busca evitar que el BCRA sea utilizado para cubrir necesidades de financiamiento del Tesoro mediante emisión de dinero.

El Gobierno sostiene que la asistencia monetaria al sector público contribuyó a los desequilibrios monetarios y a los procesos inflacionarios de las últimas décadas.

El Tesoro deberá afrontar sus necesidades mediante recursos presupuestarios, recaudación y endeudamiento previsto. No podrá recurrir a la asistencia monetaria del BCRA en los términos restringidos por la reforma.

El objetivo es separar las necesidades fiscales de las decisiones de política monetaria.

Obligaciones pendientes y reservas internacionales

La reforma también modifica el tratamiento de las obligaciones del Estado con el Banco Central.

Los adelantos transitorios tienen sus plazos de vencimiento extendidos automáticamente hasta su cancelación total.

Las letras intransferibles conservarán las condiciones y vencimientos definidos al momento de su emisión. Además, se aplicarán las disposiciones de cada ley de presupuesto.

Mientras estas obligaciones estén pendientes, una parte de las ganancias anuales del BCRA se destinará a su cancelación.

Los senadores introdujeron nuevas reglas para administrar las reservas internacionales. También se regularon los instrumentos financieros y los sistemas de pago.