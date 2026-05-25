Reforma de vivienda: un refugio de madera y una paleta de colores neutra

Una arquitecta remodeló un espacio para tres mujeres adultas, buscando reflejar un universo sereno, femenino y elegante. La propuesta incluyó un refugio de madera de 50m2 y una paleta de colores neutra para los ambientes.

La propuesta fue armar una paleta de base neutra que se sumara a los pisos de madera y amortiguara la frialdad del techo de hormigón.

Sin gastar de más, Guerberoff resolvió el revestimiento del living-comedor con un tablero varillado en melamina: "Era la primera vez que usaba ese material y quedé muy contenta con el resultado". Mesa con sillas de madera (Estudio Te).

"Tuve mucha libertad para trabajar en el interiorismo. Los únicos requisitos fueron no caer en una obra y tenerlo listo para la mudanza en un mes", recuerda la arquitecta. El primer cambio acá fue el reemplazo de una alacena por un estante colgante que liberara la vista. La otra modificación fue el sumar una boca de luz indirecta sobre la pared (Huup) que supliera la falta de ventanas.

La cocina se integra orgánicamente al living comedor gracias a la elección de colores con el comedor y el sofá gris grafito (Helmut).

"Si bien los pisos son de madera, el hormigón le daba un aspecto muy moderno y frío. La propuesta fue armar una paleta de base neutra", cuenta Lucía. Una de las primeras decisiones en esa búsqueda fue apostar por las paredes y textiles en crudo, algunos detalles en negro y elPara resolver el pedido de calidez, Guerberoff propuso una paleta de colores neutra con un sutil protagonismo del terracota que recorre los diferentes espacios.

, algo así como la versión outdoor de las que usamos en el comedor, pero en negro y en madera". Todos los ambientes tienen salida al balcón. Al estar en un primer piso con vista al pasaje interno del edificio, los paneles corredizos de la fachada transmiten identidad y procuran intimidad. La arquitecta culminó la idea que comenzó en el living comedor: con la misma melamina dio forma a un respaldo de cama con dos mesas de luz colgantes.

La ropa de cama de los cuartos es de VK Home y las lámparas de la mesa de luz son de Dimm. Las cortinas de gasa en color blanco entonado refuerzan el concepto de calidez. Siguiendo la estética y materialidad del mobiliario del living y la cocina, Lucía diseñó una biblioteca con escritorio incorporado.

La silla del cuarto de huéspedes, similar a las elegidas para el comedor pero en hierro, retoma el terracota para darle el toque distintivo a este ambiente (Estudio Te). Esta reforma se planteó para que vivieran tres mujeres adultas, que nos pidieron reflejar un universo sereno, femenino y elegante. Mimetizado con la naturaleza: un refugio de madera de 50m2 que nació como sala de ensayo y se convirtió en vivienda familia





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paleta De Colores Neutra Refugio De Madera Arquitectura Interiorismo Vivienda Remodelada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una historia del muralismo urbano en Buenos Aires: una mirada diferente y cercanaLa serie de murales urbanos en Buenos Aires se presentan como parte de la vida cotidiana de la ciudad, pero muchas veces se ignoran por su situación en espacios públicos. El capítulo de Vanessa Bell invita a descubrir y recorrer esos murales, poniendo el foco en su significado y valor como parte del paisaje urbano y la arquitectura moderna de la ciudad.

Read more »

Gran Hermano quedó envuelto en una nueva polémica por una supuesta filtración dentro de la casaManu, Titi y Juanicar ya saben detalles del repechaje y encendió las alarmas sobre información prohibida que habría circulado.

Read more »

Trump ve en Cuba una oportunidad para una transición negociada y afectan a su imagenLa justicia estadounidense ha acusado recientemente a Raúl Castro, ex presidente de Cuba, de conspiración y asesinato durante el derribo de avionetas hace 30 años. Según informes, esta fuerte presión ha llevado a Trump a considerar una ofensiva similar a la de Venezuela. Esperan que Castro sea capturado y se produzca un cambio de líder en Cuba.

Read more »

Rusia atacó Kiev con misiles balísticos tras una ofensiva mortal de Ucrania a una ciudad ocupadaAsí lo reportaron autoridades militares en las primeras horas del domingo.Estados Unidos había alertado sobre 'un posible ataque aéreo de gran magnitud' contra

Read more »