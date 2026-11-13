Reforma de la carta orgánica del BCRA: Diputados buscará aprobarla el 18 de noviembre

Diputados prepara la sesión del 18 de noviembre para sancionar la reforma de la carta orgánica del BCRA, que prohíbe financiar al Tesoro con emisión monetaria.

La bancada de diputados de La Libertad Avanza prepara una sesión para el 18 de noviembre con el objetivo de aprobar la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto, que el presidente Javier Milei envió al Congreso a fines de julio, busca prohibir que el BCRA financie al Tesoro mediante emisión monetaria. Tras la visita del papa León XIV, la agenda legislativa se reactivó y el oficialismo confía en cerrar el trámite antes de que termine el mes.

Qué cambia en el funcionamiento del Banco Central

La reforma establece como única función del Banco Central la que contemplaba su carta orgánica anterior a 2012. Ese año, durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma fue modificada para incorporar otros objetivos vinculados a la promoción de la estabilidad financiera, del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

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El núcleo del proyecto es la prohibición expresa para que el BCRA otorgue préstamos al Gobierno nacional. Además, la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras, salvo que los fondos se destinen a cancelar deuda. Tampoco podrá distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

El texto también elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o de representantes del Tesoro en las reuniones de directorio. El objetivo declarado es separar por completo la política fiscal de la política monetaria y limpiar el balance del BCRA.

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Milei defiende la reforma y el debate en el Senado

Milei dio a la reforma un lugar central al utilizar la cadena nacional para anunciar el envío del proyecto al Congreso. En ese mensaje, el Presidente sostuvo que el BCRA fue una herramienta que posibilitó el robo de la alta política, y señaló que la inflación es la manifestación más evidente de ese problema.

El proyecto original fue aprobado por Diputados el 27 de agosto. En su versión inicial, el presidente y los directores del Banco Central eran designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, pero su remoción exigía la aprobación de ambas Cámaras con una mayoría agravada de dos tercios.

Los bloques dialoguistas reclamaron a la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, modificar ese esquema. El cambio final establece que la remoción de las autoridades del BCRA siga el mismo mecanismo que su designación, es decir, la aprobación solo del Senado con una mayoría absoluta de 37 votos, la mitad más uno del pleno.

El Senado aprobó la iniciativa en general el 24 de septiembre, con 46 votos a favor y 22 en contra, todos del peronismo. Como la modificación fue introducida en la Cámara alta, el texto debió regresar a Diputados para una segunda revisión.

Votos en Diputados y la sesión del 18 de noviembre

En Diputados, el oficialismo considera que no puede revertir el cambio introducido por el Senado y que tampoco conviene demorar la sanción definitiva por ese ajuste. La diputada y secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ratificó durante el último debate en comisiones que el oficialismo llevará al recinto la versión modificada por la Cámara alta.

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Los cambios en los artículos 2 y 3 fueron aprobados con 66 votos, una cifra que supera ampliamente los dos tercios de los senadores presentes. Según el análisis del oficialismo, esa votación fue una jugada del peronismo, que sumó sus votos para impedir que La Libertad Avanza pudiera reunir los dos tercios necesarios para insistir con la versión original.

Con ese escenario, el bloque oficialista afirma que ya tiene los votos para convertir la reforma en ley en la próxima sesión. Si la votación se concreta, la norma se sancionaría antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

Impacto esperado en mercados y riesgo país

Según las fuentes citadas en el texto, la aprobación de la ley funcionaría como una señal para los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del Gobierno libertario puede consolidarse y extenderse en el tiempo. En ese sentido, el Gobierno considera que la norma otorga previsibilidad institucional a su programa económico.

También se estimó como posible efecto una baja del riesgo país. Este indicador, que se ha movido entre 800 y 900 puntos básicos, sería especialmente relevante para el ministro de Economía, Luis Caputo, en el contexto de la estrategia económica del Gobierno.