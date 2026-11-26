La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La ley permite remover a Bausili con mayoría simple, fruto de un acuerdo entre la coalición gobernante y el peronismo que debilita la protección de las autoridades.

El gobierno nacional logró la sanción definitiva de la ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, pero el proyecto perdió su mecanismo de protección para el presidente de la entidad. La normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 141 votos a favor y 99 en contra, tras haber sido modificada en el Senado. Este resultado concreta una victoria institucional para el mandatario Javier Milei en la materia económica, aunque se convierte en una derrota estratégica para su equipo, que buscaba garantizar la estabilidad de Santiago Bausili frente a posibles intentos de destitución.

Detalles de la reforma y cambio en el mecanismo de remoción

La aprobación final se produce después de que la Cámara Alta devolviera el expediente con modificaciones sustanciales al texto original. La versión inicial del proyecto contemplaba exigir dos tercios de los votos del Senado y de la Cámara de Diputados para destituir al presidente y a los directores del ente monetario. Esta cláusula estaba diseñada específicamente para blindar a Santiago Bausili y a su equipo de directivos, asegurando que solo una amplia mayoría parlamentaria pudiera removerlos. Sin embargo, el acuerdo político logró reducir esta barrera, permitiendo que la destitución se realice con una simple mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que baja significativamente el umbral político necesario para echar a las autoridades.

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Posiciones de los actores y el acuerdo político entre fuerzas

La frustración del blindaje para Bausili se debe directamente a un pacto entre Patricia Bullrich y el senador formoseño José Mayans, quienes impulsaron la modificación de la redacción del artículo tres. Fuentes parlamentarias indicaron que estos actores trabajaron en estrecha coordinación para ajustar el texto antes de la votación final. Este acuerdo fue visto con sospecha por la oposición peronista, quien advirtió que la protección era una medida artificial. Por su parte, el senador Agustín Rossi señaló durante el debate que, si el peronismo recupera el poder en las elecciones de 2027, utilizaría su bloque de 129 diputados para remover inmediatamente a Bausili sin vacilaciones, aprovechando la nueva regla de mayoría simple.

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Impacto en la gobernanza económica y críticas internas

Durante las sesiones, la crítica al proyecto original fue intensa desde diferentes bancadas. La diputada Julia Strada calificó el texto inicial como irracional y bochornoso, cuestionando directamente la independencia de la entidad al compararla con casos internacionales de riesgo. Por el contrario, el senador Diógenes González defendió la reforma subrayando la importancia de proteger el valor de la moneda y buscar un banco central verdaderamente independiente. Los oficialesismos celebraron el triunfo legislativo en redes sociales, destacando el fin de décadas de emisión descontrolada, pero la pérdida del quórum calificado debilita la autonomía operativa del gobierno ante futuras crisis políticas.