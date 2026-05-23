Reflexiones sobre la verdad para enfrentar la posverdad

El filósofo Darío Sztajnszrajber analiza la importancia de la reflexi⊙ de Aristóteles sobre la verdad en un escenario de posverdad. El autor destaca la necesidad de una correspondencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hay.

El filósofo Darío Sztajnszrajber destaca la importancia de la reflexi⊙ de Aristóteles sobre la verdad en un escenario de posverdad. Sztajnszrajber afirma que la verdad se instituye mediante una relación de correspondencia: diciendo de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es, es verdadero.

El autor prioritiza el verbo decir, estableciendo una conexión directa entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad objetiva. Sin embargo, este enfoque tradicional enfrenta hoy un escenario de posverdad, donde la validacion de sesgos personales suele prevalecer sobre la comprobacion empircia





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