Reflexión de Carl Rogers sobre esperanza y sociedad

Carl Rogers, psicólogo estadounidense, invitó a pensar por qué, pese a las dificultades del presente, aún es posible conservar la esperanza en los demás, sobre los vínculos humanos y la sociedad.

Esta reflexión del estadounidense invita a pensar por qué, pese a las dificultades del presente, aún es posible conservar la esperanza en los demás. En la psicología , Carl Rogers , psicólogo, afirmó, "Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista".

A lo largo de su carrera, dejó múltiples reflexiones, pero una de las más recordadas remarca la importancia de diferenciar a la sociedad de las personas.

". Aunque falleció en 1987, la reflexión de Rogers continúa vigente y todavía invita a pensar sobre los vínculos humanos y la sociedad. Aunque reconoce las problemáticas y conflictos del mundo, destaca la capacidad humana de empatizar con el otro, ayudar y construir relaciones en contextos adversos. Carl Rogers nació en 1902 en Estados Unidos.

Fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y se centra en la experiencia subjetiva de las personas, enfatizando la empatía, la autenticidad del terapeuta y la aceptación incondicional. Algunas de las claves de la frase de Rogers son: 1. No confundir los problemas sociales con la naturaleza de las personas





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carl Rogers Esperanza Sociedad Psicología Reflexión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Habla el Presidente y es sagrado”: Martín Menem rompió el silencio sobre la interna digital libertariaEn medio del escándalo por una supuesta cuenta de X anónima, el titular de Diputados volvió a cruzar a Gordo Dan intentando defender la lucidez de Javier Milei.

Read more »

Consumo compulsivo de series: especialistas advierten sobre su impacto en la salud mental y físicaEl estudio muestra que los estadounidenses consumían contenidos audiovisuales de manera compulsiva mensualmente, una cifra que evidencia la magnitud de este comportamiento global. El problema central, explican los especialistas, radica en que el cerebro, al estar altamente enfocado en el entretenimiento, quienes cuentan con una menor capacidad de autocontrol frente a las estrategias de las plataformas que fomentan la reproducción automática.

Read more »

Investigación sobre el fallecimiento de un niño de 4 años en Comodoro RivadaviaUna audiencia en la Oficina Judicial determinará si las agresiones de González y Altamirano en el niño causaron sus lesiones mortales. El informe preliminar de la autopsia sugiere que el niño falleció a causa de un cuadro de neumonía bilateral, pero los estudios complementarios podrían cambiar la hipótesis y la situación procesal de los acusados.

Read more »

Reflexiones sobre la verdad para enfrentar la posverdadEl filósofo Darío Sztajnszrajber analiza la importancia de la reflexi⊙ de Aristóteles sobre la verdad en un escenario de posverdad. El autor destaca la necesidad de una correspondencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hay.

Read more »