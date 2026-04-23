Reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros: Milei busca optimizar recursos y fortalecer la comunicación

El gobierno de Javier Milei implementa cambios significativos en la Jefatura de Gabinete a través del Decreto 269/2026, redefiniendo funciones, traspasando responsabilidades y fortaleciendo áreas clave como la comunicación, la innovación y la ciberseguridad.

El gobierno del presidente Javier Milei ha implementado una significativa reestructuración dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, liderada por Manuel Adorni . Esta reorganización, formalizada a través del Decreto 269/2026 y publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar la eficiencia, mejorar la coordinación interinstitucional y adaptar la estructura organizativa a las prioridades del nuevo gobierno.

La iniciativa implica una redefinición de funciones y competencias en diversas secretarías y subsecretarías, así como la transferencia de responsabilidades clave entre diferentes áreas del Poder Ejecutivo. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de modernización y racionalización del Estado, con el objetivo de maximizar el impacto de los recursos públicos y agilizar la toma de decisiones.

La reestructuración no solo afecta a la distribución de tareas, sino también a la jerarquía y el flujo de información dentro de la Jefatura de Gabinete, buscando una mayor agilidad y capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrenta el país. Se espera que estos cambios contribuyan a una gestión más efectiva y transparente, fortaleciendo la capacidad del gobierno para implementar sus políticas y alcanzar sus objetivos.

La implementación de este decreto representa un paso importante en la transformación del Estado, buscando una estructura más acorde con las necesidades del siglo XXI y las demandas de la ciudadanía. Uno de los cambios más relevantes es el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la dirección de Adorni.

Esta decisión busca centralizar la asesoría legal y garantizar una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las normas. Además, se han ampliado las funciones y objetivos de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La Unidad Gabinete de Asesores ha sido fortalecida, asumiendo un rol central en la coordinación de la comunicación institucional, la relación con los medios de comunicación y la difusión de información oficial. Esta medida busca asegurar una comunicación clara y consistente por parte del gobierno, evitando confusiones y malentendidos. La reorganización también incluye la Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora abarca las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno, y de Medios Públicos.

La Secretaría Ejecutiva, por su parte, incorpora funciones de coordinación interministerial y evaluación presupuestaria, lo que permitirá una mayor integración y control de las políticas públicas. Estos cambios reflejan la importancia que el gobierno otorga a la comunicación estratégica y a la coordinación interinstitucional como herramientas clave para el éxito de su gestión. El decreto también introduce importantes lineamientos en materia tecnológica, con un enfoque particular en la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas del sector público.

Se busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y responder a ataques cibernéticos, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y la protección de la información sensible. Además, se promueve el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la blockchain y el internet de las cosas.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirá la conducción del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), así como la administración de participaciones estatales en empresas como AR-SAT y el Correo Oficial. También ejercerá control sobre organismos clave como el ENACOM, el CONICET y la CONAE. Esta ampliación de competencias refleja la importancia que el gobierno otorga a la innovación y la tecnología como motores del desarrollo económico y social.

El decreto establece la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo, detallando las responsabilidades de cada área, y dispone que, durante el período de transición, se mantendrán vigentes las estructuras inferiores para garantizar la continuidad administrativa. El financiamiento de la reestructuración se realizará con los fondos asignados a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la adecuación técnica del nuevo esquema contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto.

Esta reestructuración integral busca sentar las bases para una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados





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