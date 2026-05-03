Reencuentro Estelar: El Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré Triunfan con 'Ni media palabra'

La exitosa obra teatral 'Ni media palabra', protagonizada por El Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré, continúa su triunfal paso por Buenos Aires tras su exitosa temporada en Villa Carlos Paz. Los actores, que ya compartieron escenario en la adaptación teatral de 'Son amores', expresan su emoción por trabajar juntos y reflexionan sobre el futuro de la ficción en la televisión argentina.

El reciente estreno de 'Ni media palabra' en el Paseo La Plaza, sobre la emblemática Avenida Corrientes, ha generado una gran expectativa entre el público teatral.

La obra, que ya cosechó un rotundo éxito durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz, marca un significativo reencuentro escénico para tres talentosos actores: El Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré. Este reencuentro es particularmente emotivo para los fanáticos de la tira 'Son amores', ya que estos tres artistas interpretaron a los hermanos Martín y Pablo Marquesi en la adaptación teatral de la serie realizada en el año 2002.

La química entre ellos, que ya brilló en la pantalla, se traslada ahora al escenario, prometiendo una experiencia teatral llena de humor y nostalgia. En una entrevista exclusiva con TN Show, los actores expresaron su entusiasmo por esta nueva colaboración.

Nicolás Cabré compartió cómo surgió la idea de trabajar juntos nuevamente: “Buscábamos obras, decíamos que queríamos hacer cosas juntos... de hecho, Tom, Dick y Harry nace de una juntada en la que decíamos de hacer algo juntos y no encontrábamos qué. Después leímos esta obra con Ro (Rocío Pardo, su esposa), y dijimos ‘es esto’. Y acá estamos, disfrutando de poder hacer lo que nos gusta”.

Martínez, por su parte, manifestó su deseo de volver a compartir escenario con sus compañeros: “Hace rato que quería que volviéramos a trabajar juntos arriba del escenario y cuando me llamaron los chicos de una dije que sí. Esperamos un año, para armarla con tiempo, y se sumó El Bicho, y la pasamos bien desde el primer minuto”.

El Bicho Gómez no escatimó elogios hacia Cabré, destacando su talento tanto como actor como director: “A Nico lo prefiero abajo y arriba del escenario. En los dos lugares. Cuando Nico nos empezó a dirigir en Tom, Dick y Harry, él tenía las ideas muy claras y acá también. Nunca se lo dije, pero es un gran comediante y la tiene muy clara arriba del escenario”.

La anticipación por verlos juntos en escena es palpable, y las primeras funciones han confirmado las altas expectativas. Más allá del éxito de la obra, los actores también reflexionaron sobre el panorama actual de la televisión argentina y la posibilidad de un regreso de 'Son amores'. Mariano Martínez se mostró optimista: “Estaría bueno que vuelva, no sé si lo mismo, pero estaría bueno que haya ficción. Sería buenísimo”.

Nicolás Cabré, con una visión más analítica, comentó: “Sí, siempre. Es trabajo, no solo para los actores. Hay muchos técnicos. Estaría bueno, pero hay cosas que van cambiando.

Uno se tiene que aggiornar. La televisión, las series, van por otro lado. Creo que es un momento que hoy está así, y se transformará en otra cosa, y este momento de transformación para algún lado va a disparar, y cuando se pueda, se hará”. Cabré también enfatizó la importancia de generar trabajo en diversas industrias: “Está bueno que haya trabajo acá, en la gastronomía, en el transporte, en todos lados.

Después hay que ver la situación y los por qué, y hay que encontrarle la vuelta. Somos argentinos”. La obra 'Ni media palabra' no solo representa un reencuentro artístico, sino también una reflexión sobre el presente y el futuro del entretenimiento en Argentina, y la necesidad de apoyar la producción local y el talento nacional.

La obra se presenta como una bocanada de aire fresco en el circuito teatral, ofreciendo una propuesta atractiva y de calidad para el público de todas las edades. La combinación de humor, drama y nostalgia promete una experiencia inolvidable para quienes asistan a verla. El éxito en Carlos Paz fue un presagio de lo que está sucediendo en Buenos Aires, con funciones que se agotan rápidamente y críticas muy favorables.

La obra ha logrado conectar con el público gracias a su trama ingeniosa, las actuaciones impecables y la química innegable entre los protagonistas. Se espera que 'Ni media palabra' continúe cosechando éxitos y se convierta en un referente del teatro argentino





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ni Media Palabra El Bicho Gómez Mariano Martínez Nicolás Cabré Teatro Son Amores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolás Varrone brilló en Miami: peleó por el podio y logró su mejor resultado en la Fórmula 2Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Detuvieron a un hombre acusado de violación en San Nicolás: los impactantes antecedentes que teníaEl sospechoso estaba caminando en pleno centro porteño cuando fue sorprendido por las autoridades.

Read more »

Nicolás Varrone se destacó en la Sprint de la Fórmula 2 en Miami: terminó cuartoEl piloto argentino quedó a las puertas del podio tras una intensa lucha.

Read more »

Nicolás Varrone fue 4º en la carrera sprint de la Fórmula 2 en MiamiEl ex piloto de WEC partió 5º y resistió en un buen duelo al paraguayo Joshua Duerksen; logró sus primeros puntos en la categoría

Read more »

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TVEl 'Lobo' y el 'Bicho' cierran la fase de grupos del Torneo Apertura en busca de un resultado que lo deje lo más arriba posible.

Read more »

Gimnasia vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo, formaciones y horarioEl Lobo y el Bicho, ya clasificados a octavos de final, chocan en La Plata buscando terminar lo más alto posible en la Zona B.

Read more »