Reencuentro de Matilda: Mara Wilson y Danny DeVito celebran aniversario en Londres

El elenco de Matilda se reunió en el Royal Albert Hall. Mara Wilson, Danny DeVito y otros actores asistieron al evento especial con la Orquesta Filarmónica.

Una noche cargada de nostalgia marcó la agenda del cine este 30 de octubre en Londres. El Royal Albert Hall fue el escenario elegido para reunir a parte del elenco histórico de la película " Matilda" ante cinco mil fanáticos. La celebración no fue un simple acto protocolar, sino una experiencia inmersiva que buscaba revivir la magia original de la obra maestra dirigida por Danny DeVito.

Proyección musical en el Royal Albert Hall

Danny DeVito, quien interpretó al señor Wormwood y dirigió la cinta original, actuó como anfitrión de esta velada especial. La propuesta artística incluyó una proyección de la película acompañada por una narración en vivo. Además, contó con la participación de la Royal Philharmonic Concert Orchestra, encargada de interpretar la música original compuesta por David Newman durante toda la función.

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Este formato híbrido permitió que la audiencia no solo observara la historia, sino que viviera cada escena sincronizada con la potencia orquestal. La decisión de incluir una banda sinfónica en vivo elevó el nivel de producción, transformando la sesión de cine en un concierto visual único. Los asistentes pudieron disfrutar de la banda sonora tal como fue concebida para impactar emocionalmente a los espectadores desde su estreno.

Actores presentes y ausencias notables

La sorpresa del evento llegó cuando DeVito anunció la aparición de antiguos compañeros de reparto. Mara Wilson, quien dio vida a Matilda con apenas siete años, fue la primera en aparecer en escena. Fue seguida por figuras clave como Pam Ferris, recordada por su interpretación de la temible directora Agatha Trunchbull. También estuvieron presentes las actrices Kiami Davael, Jacqueline Steiger y Kira Spencer Hesser, quienes interpretaron a Lavender, Amanda Thripp y Hortensia, respectivamente.

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No obstante, el reencuentro estuvo marcado por dos ausencias importantes que generaron comentarios entre el público. Embeth Davidtz, quien encarnó a Miss Honey, y Rhea Perlman, en el papel de Zinnia Wormwood, no pudieron asistir a la cita londinense. A través de Instagram, Davidtz expresó su pesar por haberse perdido la celebración en un comentario debajo de una fotografía publicada por Wilson tras el encuentro.

Vínculo personal entre Wilson y DeVito

La relación entre Mara Wilson, Danny DeVito y Rhea Perlman trasciende el ámbito profesional. Durante el rodaje de la película, la madre de la actriz, Suzie Wilson, recibió un diagnóstico de cáncer de mama. En ese momento crítico, el director y su entonces esposa acompañaron a la niña y a su familia durante todo el difícil proceso médico. Este gesto de solidaridad creó un lazo profundo que perdura hasta hoy.

Suzie Wilson falleció en julio de 1996, tres meses antes del estreno oficial de la película. Años después, Mara recordó aquel apoyo incondicional y destacó la calidez recibida de ambos artistas. Durante un evento realizado en julio de 2026, la actriz declaró que realmente la ayudaron a ella y a su familia cuando atravesaban algo terrible, calificándolos de muy cariñosos y amables.

Posibles secuelas y respeto a la esencia

El aniversario también reacendió el debate sobre una posible segunda película. Meses antes del reencuentro, Wilson mencionó esa posibilidad durante su participación en la Fanboy Expo de Knoxville, Tennessee. Allí consideró que una continuación podría ser posible, pero planteó dudas sobre las ideas circulantes. Una propuesta frecuente es que la historia tenga como protagonista a la hija de Matilda.

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Wilson expresó reservas sobre este enfoque narrativo. Argumentó que los poderes de Matilda provienen de su adversidad y de las cosas malas que vivió. Para la actriz, el punto central de la historia original es cómo ella superó esos traumas. Aunque se mantuvo alejada de la actuación de manera sostenida, no cerró definitivamente la puerta a volver, siempre que cualquier nueva historia respete la esencia de la película y el significado del recorrido de Matilda.