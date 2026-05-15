Reemplaza el esquema limitativo y habilita descuentos a favor de entidades supervisadas por el Banco Central

El Gobierno habilit un esquema mas flexible para que bancos y financieras puedan operar creditos descontados directamente del sueldo estatal, cambiando el sistema vigente desde 2012.

El Gobierno habilit el esquema mas flexible para que bancos y financieras operen creditos descontados directamente del sueldo estatal. La medida fue publicada este jueves en el Boletin Oficial y reemplaza el sistema vigente desde 2012.

`Los cambios mas relevantes es que las entidades bancarias y financieras supervisadas por el Banco Central podran incorporarse automaticamente al sistema de codigos de descuento. Hasta ahora, el regimen tenia mayores restricciones administrativas y controles especificos derivados del esquema creado por el Decreto 14/2012. Segun el texto oficial, el objetivo es 'promover esquemas y pautas mas flexibles tendientes a ampliar la oferta vigente y facilitar la incorporacion de nuevos actores'.

En el negocio de los creditos sobre sueldo para empleados estatales, el total de cuotas descontadas, prstamos, consumos o cuotas sociales no podran superar el 30% del salario luego de retenciones legales. Tambien se aclara que: 'en ningun caso sepodra afectar un porcentaje superior'. El nuevo regimen habilita descuentos a favor de mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales, bancos y financieros regulados por la Ley 21.526,y sindicatos con personas gremial.

Uno de los puntos mas importantes es que los bancos y financieros tienen acceso simplificado al sistema. El decreto establece que, una vez presentada la solicitud: 'les asiganaran automaticamente los codigos de descuento correspondientes'. Eso elimina pasos burocraticos previos y reduce requisitos documentales.

El Gobierno justific el cambio afirmando que las condiciones macroeconomicas y financieras cambiaron desde 2012 y el esquema vuelve a poner foco sobre el negocio del credito sobre sueldo estatal, un mercado que combina salarios relativamete estables, bajo riesgo de mora, y cobranzas automaticas mediante descuento directo





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