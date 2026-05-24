Reelecciones indefinidas para intendentes bonaerenses: disputas y negociaciones entre Kicillof y La Cámpora

La habilitación de las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses será otro motivo de disputas y negociaciones entre el sector liderado por Axel Kicillof y La Cámpora. Ante el fallido intento de tumbar el límite a nuevos mandatos el año pasado, los jefes comunales alineados con el gobernador, no solo en los municipios sino también en las categorías de presidente y gobernador, se oponen a la no reelección.

La habilitación de las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses será otro motivo de disputas y negociaciones entre el sector liderado por Axel Kicillof y La Cámpora .

Ante el fallido intento de tumbar el límite a nuevos mandatos el año pasado, los jefes comunales alineados con el gobernador, no solo en los municipios sino también en las categorías de presidente y gobernador, se oponen a la no reelección. No es lo mismo una boleta con el intendente que lleva dos o más mandatos que un desconocido, el jefe comunal de un populoso distrito de la Tercera Sección.

Otro hombre fuerte del conurbano, también referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Kicillof, ratificó esa mirada. Como todo desde que se rompió la relación entre Cristina Kirchner y Kicillof, el tema quedó entre ambos campamentos.

La ex presidenta había fijado como hoja de ruta en 2025 primero la reforma de la ley para levantar el cepo a las reelecciones para legisladores y concejales (antes de las elecciones de septiembre), y luego (en noviembre) cambiar la normativa para los intendentes. Como argumento esgrimió el riesgo de que hacerlo con todos los cargos a poco de iniciarse la campaña generara un perjuicio en los comicios.

La propia Cristina Kirchner lo acordó, antes de su detención, en una reunión con intendentes de ambas tribus en el Instituto Patria. La puja por el desdoblamiento dispuesto por Kicillof para las elecciones provinciales y la profundización de la pelea desbarataron los planes. De mantenerse sin cambios la ley 15.315, el año próximo pasará con 82 jefes comunales. Máximo Kirchner no se opone a la reelecciones, pero los legisladores de La Cámpora buscarán, incluido el cronograma para 2027.

En buena medida dependerá de si se mantienen o no las primarias nacionales, aunque también habrá distintas miradas en función de las especulaciones para la categoría presidencial. A Kicillof en este caso le resultaría más conveniente unificar, pero en su equipo algunos sostienen que un posible triunfo adelantado funcionaría como un envión a sus aspiraciones.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados bonaerense se conformarán las comisiones de Reforma Política, aunque por el momento no hay certezas sobre el inicio del tratamiento.

"Todos los sectores del peronismo están de acuerdo en que no tiene sentido la no reelección, aunque digan otra cosa. Pero hoy no está en agenda.





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