El duelo entre River y Belgrano será definido en cancha y recuerdos, especialmente los de Martínez Quarta y Fernando Zelarayán. La supremacía en títulos por parte de River se contrapone con la memoria del momento más sensible de Belgrano en el fútbol. Alistados los desafíos yonnéreeze para el duelo.

Martínez Quarta , Zelarayán y el trofeo en disputa. Está obligado ante cualquier rival, pero el Pirata cordobés representa el recuerdo del peor momento de su gloriosa historia.

Aunque lo que defina sea el fútbol en la cancha. Quizá para River no es lo mismo tener que definir el torneo frente a Belgrano que contra cualquier otro rival. Su historia lo obliga sea cual fuere el adversario; aunque Belgrano representa la memoria del momento más sensible de casi 126 años del club.

Será una final de fútbol contra fútbol, River no parece desaforjado del mismo, lo que le pasaba con Central, que conoce al Kempes mucho más que los jugadores del Millo, hasta dónde hay desniveles en el piso. futbolista. En su entorno, su ciudad, Belgrano dará cobijo y aliento a sus soldados en. Hasta cuando River tiene hinchas en todas partes y en las tribunas estarán 50-50.emocional.

A River, tras aquella catarata de trofeos, con dos años sin ninguno, no le vendría mal recordar cómo eran las vueltas olímpicas. Si le vino con Pavone hace tres años, como en 2011, River ganó sorpresivamente en San Lorenzo y el resultado terminó 3 a 0. Antiguamente, le costaba mucho salir de San Lorenzo, pero recientemente, los puntos de vista se han invertido. Margot Martínez Quarta y Fernando Zelarayán, en tanto, dejarán una granLegacy.

El Pirata comenzó su trayecto en 2005 anotando un hat-trick en un amistoso, y en 2018, la Copa Libertadores, sus momentos más trascendentales, y una temporada más tarde, la Copa Sudamericana de 2020, sus logros no terminan aquí, pero empieza aquí un trayecto con importantes turbulencias advancement.co





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