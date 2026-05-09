Red de Desestabilización en América Latina: Revelaciones sobre Juan Orlando Hernández y el Movimiento MAGA

Pablo Iglesias, director de Diario Red, expone una trama de desinformación coordinada por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para atacar gobiernos progresistas con presunto apoyo internacional.

El panorama político de América Latina se ha visto sacudido por una serie de revelaciones impactantes presentadas por Pablo Iglesias , el actual director del medio digital Diario Red.

En una entrevista detallada con PERFIL, Iglesias ha expuesto la existencia de una compleja red de influencias y desinformación que tendría como objetivo principal la desestabilización de los gobiernos progresistas en la región. Según las investigaciones, el eje central de esta operación sería el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien, a pesar de haber sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico y la conspiración, habría recibido un indulto por parte de Donald Trump en el año 2025.

Esta trama no sería un esfuerzo aislado, sino una maquinaria coordinada que busca intercambiar la erosión de democracias progresistas por favores políticos y alianzas estratégicas con figuras de la derecha global. La base de estas acusaciones reside en una filtración masiva de comunicaciones obtenidas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Signal y Telegram.

Estas conversaciones, que abarcan el primer cuatrimestre del año, fueron sometidas a un riguroso proceso de validación forense mediante una suite especializada de una compañía checa fundada en 2006, la cual es utilizada habitualmente por agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad en más de sesenta países. Pablo Iglesias enfatizó que la decisión de publicar este material no fue tomada a la ligera, asegurando que su equipo periodístico verificó las fuentes y las garantías técnicas para evitar cualquier acusación de manipulación.

El contenido de estas filtraciones sugiere que la red tiene objetivos específicos en varios países; en Colombia, por ejemplo, se menciona una estrategia para interferir en la contienda electoral, afectando particularmente a figuras como Iván Cepeda, mientras que se posicionaría a personajes como Abelardo de l'Espriella, quien ha mantenido vínculos visibles con Trump y Santiago Abascal. Uno de los puntos más polémicos de la investigación es la presunta vinculación del presidente argentino, Javier Milei.

A través de grabaciones de audio, se escucha a Juan Orlando Hernández afirmar que mantuvo una llamada exitosa con el mandatario argentino, sugiriendo que podrían realizar grandes proyectos en toda Latinoamérica. Lo más alarmante es la mención de la creación de centros de desinformación destinados a promover las ideas conservadoras asociadas al movimiento MAGA (Make America Great Again).

Esta situación genera una contradicción evidente, ya que el gobierno de Milei ha denunciado públicamente la injerencia extranjera y la desinformación, llegando incluso a expulsar a un ciudadano ruso vinculado a la inteligencia del Kremlin. El contraste entre el discurso oficial de combatir las noticias falsas y la posibilidad de financiar una red similar para fines políticos ha generado interrogantes profundas sobre la coherencia de la administración argentina.

Ante estas revelaciones, Juan Orlando Hernández ha intentado desmentir la autenticidad de los audios a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X. Sin embargo, Pablo Iglesias ha respondido con pragmatismo, señalando que la credibilidad del exmandatario hondureño es prácticamente nula debido a su historial criminal. Es fundamental recordar que Hernández fue sentenciado en Manhattan en 2024 tras demostrarse que colaboró durante más de una década con narcotraficantes, facilitando el paso de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y recibiendo sobornos millonarios, incluyendo un millón de dólares del famoso Chapo Guzmán.

Su hermano, Juan Antonio Hernández, también cumple cadena perpetua por delitos similares, lo que subraya la naturaleza del entramado delictivo del que el exmandatario formaría parte. Finalmente, este caso pone de relieve el papel crítico del periodismo independiente en la era de la posverdad.

Pablo Iglesias, quien transitó desde la política en España como líder de Podemos hasta la creación de Canal Red, ha logrado construir un medio financiado mediante crowdfunding que hoy goza de una audiencia considerable, especialmente en México. La exposición de estos audios no solo busca señalar a individuos específicos, sino alertar sobre la fragilidad de las instituciones democráticas latinoamericanas frente a operaciones de inteligencia y manipulación mediática coordinadas desde el exterior.

La intersección entre el crimen organizado, la política de alto nivel y la guerra de información representa una amenaza latente para la estabilidad regional y la soberanía de las naciones involucradas





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