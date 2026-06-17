Recuperan un pony robado en Mendoza tras ser detectado en plataforma de ventas en línea

Las autoridades de Mendoza recuperaron un pony que había sido sustraído, luego de localizarlo en una plataforma de ventas en línea. El animal fue trasladado a un predio habilitado para su resguardo, en un caso que recuerda otro episodio similar en Misiones donde un caballo fue hallado gracias a redes sociales.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que, tras una investigación, se logró recuperar un pony que habría sido sustraído. La pesquisa tomó impulso cuando los efectivos detectaron que un ejemplar con características similares a las denunciadas estaba siendo ofrecido en una plataforma de venta en línea .

Los agentes pudieron localizar al animal, que coincide con la descripción proporcionada por el propietario, y procedieron a su recuperación. El pony fue trasladado a un predio habilitado para su resguardo, donde permanecerá mientras se realizan peritajes para determinar si existen más elementos vinculados a la causa.

Este hecho recuerda un episodio reciente en la provincia de Misiones, donde un caballo desaparecido fue recuperado gracias a que su dueño lo reconoció en una publicación de redes sociales, lo que permitió iniciar una investigación que culminated with the animal's return. Además de este caso, en la Provincia de Buenos Aires se frustró un robo a un banco gracias a un dato clave que evitó un golpe boquetero.

En otro orden, un alto cargo de la CIA fue detenido con 300 lingotes de oro y millones en efectivo, tras mentir sobre su carrera militar durante 20 años. También ocurrió una persecución en un shopping de zona Norte, donde un vigilador privado atropelló con un cuatriciclo a un ladrón que huía tras un robo.

Por otra parte, el Gobierno pagó un premio en el bono dual más largo y, además, limpió vencimientos de cara a la próxima licitación, en una jornada que también incluyó el anuncio oficial de la compra de 30 nuevos trenes de alta velocidad que llegarán hasta 350 kilómetros por hora y estarán en varias provincias de España





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