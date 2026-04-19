Recuperan monumentales bloques del Faro de Alejandría sumergidos en el Mediterráneo

Arqueólogos del proyecto PHAROS han extraído 22 enormes bloques del legendario Faro de Alejandría del fondo del mar Mediterráneo. Las piezas, que pesan hasta 80 toneladas, serán escaneadas digitalmente para su reconstrucción virtual, uniendo esfuerzos internacionales y tecnología de vanguardia para revivir una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

En las profundidades del mar Mediterráneo, un equipo de arqueólogos ha logrado un descubrimiento extraordinario: 22 bloques monumentales que pertenecieron al legendario Faro de Alejandría han sido recuperados tras siglos de inmersión en el puerto oriental de Egipto. Este hallazgo es parte integral del proyecto internacional PHAROS, una iniciativa conjunta que reúne al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

El objetivo principal de esta ambiciosa operación es escanear detalladamente los elementos rescatados para emprender una reconstrucción digital tridimensional de esta maravilla arquitectónica milenaria, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Los fragmentos recuperados incluyen piezas arquitectónicas de gran envergadura como dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos individuales que oscilan entre las 70.000 y 80.000 kilos. Estas imponentes estructuras formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya concepción arquitectónica fusionaba magistralmente las técnicas constructivas egipcias y griegas. Aunque los restos hundidos del Faro eran conocidos y visibles desde 1968, la labor arqueológica sistemática en la zona se intensificó hace más de dos décadas.

En 1994, el renombrado arqueólogo francés Jean-Yves Empereur encabezó una expedición a gran escala que documentó la existencia de más de 3300 objetos sumergidos, entre ellos, esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito. La recuperación de estos monumentales bloques es el resultado de tres décadas de investigaciones submarinas, iniciadas por el propio Empereur, quien fue el primero en identificar los vestigios del Faro sumergido. Gracias a la implementación de tecnologías de vanguardia, el equipo actual ha podido extraer las piezas más significativas y de mayor tamaño.

Durante la última década, más de un centenar de estos fragmentos arquitectónicos han sido sometidos a escaneo digital directamente en el lecho marino. Paralelamente a la reconstrucción digital, un multidisciplinario grupo de expertos, compuesto por historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos, está llevando a cabo una exhaustiva recopilación de información, incluyendo descripciones y representaciones antiguas del Faro. Cada uno de estos bloques masivos, con pesos que alcanzan hasta las 80 toneladas, será meticulosamente escaneado utilizando la técnica de fotogrametría de alta precisión. Posteriormente, los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes procederán al análisis digital y al reposicionamiento virtual de los bloques, replicando el desafiante proceso de armar un gigantesco rompecabezas arqueológico.

El Faro de Alejandría fue erigido a principios del siglo III antes de Cristo, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, y su construcción fue obra del arquitecto griego Sóstrato de Cnido. Con una altura que superaba los 100 metros, se erigía majestuosamente sobre la isla de Faro, sirviendo como guía indispensable para la navegación segura en las peligrosas aguas costeras de Alejandría. Mantuvo el récord de ser la estructura artificial más alta del mundo durante más de 1600 años, hasta que un devastador terremoto en 1303 lo dejó inservible. Los restos de sus piedras fueron posteriormente reutilizados por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para la construcción de una fortaleza en el mismo emplazamiento en 1477, una práctica común de reciclaje histórico





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