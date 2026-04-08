Recuperación en la industria automotriz argentina: marzo muestra signos positivos

La industria automotriz argentina muestra signos de recuperación en marzo, impulsada por la mejora de las exportaciones. A pesar de un trimestre aún en descenso, se observa una mejora en la producción y ventas. El presidente de Adefa destaca la necesidad de fortalecer la competitividad del sector y la importancia de las políticas gubernamentales.

Después de un inicio de 2026 marcado por la baja, la industria automotriz argentina mostró signos de recuperación en marzo. Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores ( Adefa ), la producción del mes pasado alcanzó las 41.716 unidades, lo que representa un aumento del 40,8% en comparación con febrero y un ligero crecimiento del 0,4% en comparación con marzo de 2025.

Este es el primer mes del año en que el sector, que había experimentado su segundo año consecutivo de caída en 2025, finaliza con un saldo positivo, lo que sugiere un cambio de tendencia. El principal motor de esta mejora ha sido la revitalización de las exportaciones. En marzo, se enviaron al exterior 26.646 vehículos, un incremento del 66,6% respecto al mes anterior y del 9,7% en comparación interanual. Estas exportaciones representaron el 63,9% de la producción total del mes. Sin embargo, a pesar de la mejora puntual en marzo, el desempeño trimestral aún muestra un retroceso. Las exportaciones durante el primer trimestre disminuyeron un 9,5%, totalizando 52.396 unidades, que representaron el 56,7% de la producción del período. Como resultado, la producción total del trimestre, aunque con una caída menor, se situó en 92.346 unidades, un 19% por debajo del mismo período del año anterior. Paralelamente, las ventas domésticas de marzo ascendieron a 41.453 unidades, mostrando una mejora del 14,2% en comparación con febrero, pero aún un 13,5% por debajo de las ventas de marzo de 2025. En consecuencia, el mercado mayorista interno, es decir, las ventas de las terminales a las concesionarias, acumuló 112.078 vehículos desde enero, lo que representa una disminución interanual del 12,2%. Las ventas de vehículos de producción nacional a concesionarios alcanzaron las 11.638 unidades en marzo, un 19,9% más que en febrero, pero un 37,9% menos que en marzo del año anterior. En el trimestre, estas ventas sumaron 33.467 coches, reflejando una caída del 36,9%, según los datos de Adefa.\El análisis del desempeño de vehículos electrificados y el impacto de políticas gubernamentales también proporciona información valiosa. Las empresas asociadas a Adefa comercializaron 2.666 autos electrificados en marzo. Este volumen representa una disminución del 44,9% en comparación con el mes anterior, pero un crecimiento asombroso del 1525,6% en comparación con el año anterior. En los primeros tres meses del año, las terminales entregaron a sus redes comerciales 9.237 coches híbridos y eléctricos, un aumento del 2274,6% en comparación con el mismo período del año anterior, antes de la implementación de un cupo de 50.000 unidades libres de arancel que el gobierno estableció en 2025 para este tipo de vehículos y que se ha repetido este año. Las empresas afiliadas a Adefa se repartieron la mitad de esa cuota, lo que demuestra la relevancia de las políticas de incentivo en la promoción de vehículos de energías alternativas. Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa, destacó la recuperación observada en marzo y el avance en comparación con el inicio del año, pero también enfatizó la necesidad de consolidar la tendencia positiva. El ejecutivo, representante de Stellantis, reconoció que el saldo negativo del trimestre subraya la importancia de continuar trabajando en la agenda de competitividad. Pérez Graziano reiteró la necesidad de una colaboración continua entre las automotrices, su cadena de valor y el gobierno para reducir costos estructurales, optimizar procesos y hacer más eficiente la operación. Este compromiso total, que requiere la participación de provincias y municipios mediante la reducción de cargas impositivas y tasas locales que impactan en el proceso productivo y penalizan las exportaciones, es crucial para lograr un crecimiento sostenido. Pérez Graziano enfatizó la complejidad del panorama internacional, destacando la influencia de los excedentes globales de producción y la creciente presencia de nuevos competidores, lo que ejerce una presión adicional sobre la industria automotriz en su proceso de transición hacia nuevas energías y la definición de nuevos proyectos. En 2025, la industria automotriz argentina experimentó una caída del 3,1%, con una producción de 490.876 unidades, y una disminución del 10,8% en las exportaciones, que alcanzaron las 280.589 unidades. La pérdida de competitividad debido a los impuestos, junto con la estabilidad del tipo de cambio y la creciente presencia de productos asiáticos, especialmente chinos, en la región, especialmente en Brasil, el principal destino de los vehículos argentinos, han exacerbado los desafíos de la industria





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