Recuperación del mercado inmobiliario corporativo en el Microcentro

El Microcentro muestra una recuperación moderada del mercado inmobiliario corporativo. La demanda se centra en edificios con infraestructura moderna y espacios comunes para atraer a empresas selectivas.

El Microcentro de Buenos Aires enfrenta una fase de recuperación en su mercado inmobiliario corporativo después de la pandemia. La zona, que históricamente ha sido el centro neurálgico de la actividad empresarial, buscaba nuevas dinámicas tras la pérdida de movimiento. La experta Jennifer Astudillo Medina de L.J. Ramos detalla los desafíos y oportunidades actuales.

Recuperación moderada del mercado de oficinas

El mercado muestra signos de reactivación, aunque de manera cautelosa y progresiva. La tasa de vacancia ha disminuido y se sitúa actualmente alrededor del doce por ciento. Este nivel representa una mejora significativa respecto a periodos anteriores, pero aún queda lejos de los índices de ocupación registrados antes de la crisis sanitaria global.

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Las empresas han vuelto a priorizar la presencialidad en sus equipos de trabajo. La demanda es activa, pero los inquilinos son considerablemente más selectivos. Ya no basta con ofrecer metros cuadrados; la infraestructura y los servicios son decisivos para la elección del espacio laboral.

Edificios listos para ocupar y espacios comunes

Existe una preferencia clara por inmuebles que permitan una instalación inmediata sin grandes desembolsos iniciales. Las compañías evitan obras extensas y desarrollos desde cero. Los edificios existentes que se adapten a las necesidades actuales tienen una oportunidad más atractiva en el mercado inmobiliario.

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El diseño de los espacios de trabajo ha evolucionado para incluir áreas comunes de calidad. Un ejemplo relevante es el edificio ubicado en la calle Veinticinco de Mayo número cuatrocientos setenta y seis. Este inmueble destinó casi quinientos metros cuadrados a zonas compartidas para mejorar la experiencia de quienes trabajan allí.

La propuesta incluye un comedor, mesas de ping-pong, juegos de mesa y boxes de trabajo individuales. También cuenta con una terraza acondicionada y una sala de reuniones para catorce personas. Estos servicios facilitan el networking y mejoran la productividad general del personal.

Desafíos de la reconversión a viviendas

El gobierno de la Ciudad impulsó medidas para reconvertir antiguos edificios de oficinas en viviendas. Sin embargo, este proceso no avanzó como se esperaba debido a múltiples barreras. Los costos elevados de adaptación y las dificultades arquitectónicas limitaron significativamente el alcance de los proyectos residenciales.

Además, las demoras administrativas y la normativa vigente complicaron la viabilidad económica de la reconversión. Aunque se planteó como una alternativa para dinamizar la zona, la complejidad técnica y financiera frenó esta tendencia. La infraestructura actual sigue enfrentando el reto de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

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La experiencia del empleado se ha convertido en un factor clave para las empresas. Los espacios deben generar valor más allá de la simple ubicación geográfica. Quienes ofrezcan entornos que justifiquen el uso presencial tendrán una ventaja competitiva clara en el sector inmobiliario corporativo actual.